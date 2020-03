Hannover

Zwischen dem Eigentümer einer Wohnung in Eilenriedenähe und der Eigentümerin eines im gleichen Hause befindlichen Ladenlokals ist ein Streit entbrannt. Im Fokus steht ein Weinladen, in dem man auch Feinkostprodukte kaufen kann. Der Wohnungsinhaber sagt, die gewerblichen Räume würden nicht nur als Verkaufslokal genutzt, sondern auch als gastronomischer Betrieb. Gespräche zwischen den Parteien führten zu nichts, also verklagte der im ersten Stock wohnende Mann die Immobilienbesitzerin aus dem Erdgeschoss. Der hannoversche Zivilrichter Matthias Löffler wird sein Urteil erst am 24. März verkünden, aber schon während der Verhandlung am Dienstag machte er aus seiner Überzeugung keinen Hehl: Ein Weinladen, in dem man essen und trinken kann, hat an diesem Platz nichts zu suchen.

Normaler Laden ist statthaft

In der Teilungserklärung der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) des an einer Hauptverkehrsstraße liegenden Hauses ist zu lesen, dass der Betrieb von Läden im Erdgeschoss grundsätzlich statthaft ist. Gegen ein normales Verkaufsgeschäft mit üblichen Öffnungszeiten, so der Kläger, habe er ja auch gar nichts einzuwenden. In diesem Weinladen, der eher einer Weinbar gleiche, gebe es aber häufig Verköstigungen mit Häppchen, werde oft nach Mitternacht Musik gespielt, säßen Gäste gerne auf einem Gläschen beieinander, würden klönen und rauchen – und das sei doch arg störend.

Homepage lädt zum Bleiben ein

Richter Löffler berichtete, er habe sich die Homepage des Ladens im Internet angeschaut, und dabei seien ihm sofort auf dem Bürgersteig stehende Tische und Stühle ins Auge gefallen. Dies sei ein deutlicher Hinweis, dass hier Wein und Feinkostartikel nicht nur zum Mitnehmen angeboten werden. Auch die Abbildung eines mit verschiedenen Wurstsorten belegten Tellers, garniert mit Brotkorb, Öl-Essig-Schale sowie Messer und Gabel zeigt in aller Klarheit, dass die Kunden vor Ort speisen sollen – was jedoch dem Inhalt der Teilungserklärung zuwider liefe.

BGH fällte bereits eindeutiges Urteil in einer ähnlichen Angelegenheit

Erst im Oktober 2019, so der Zivilrichter, habe der Bundesgerichtshof ( BGH) in einer ähnlichen Angelegenheit ein eindeutiges Urteil gefällt. Dieser Streit drehte sich darum, ob eine Eisdiele im juristischen Sinne ein Laden ist. Nein, sagten die Karlsruher Richter, denn durch das Rücken von Stühlen und Tischen, das Klappern mit Geschirr und die Kommunikation der Gäste untereinander entstehe ein höherer Geräuschpegel als bei einem reinen Ladengeschäft. „Durch das Aufstellen von Stühlen und Tischen wird der Kunde zum Verweilen und zum Verzehr der angebotenen Waren vor Ort eingeladen“, urteilte der BGH – und damit werde dieser Kunde zum Gast eines gastronomischen Betriebs.

