Hört man Rizwan B. (44) das erste Mal sprechen, kann man seine Empörung gut verstehen. Angerempelt habe ihn im Oktober 2019 ein anderer Kunde vor dem Post-Container am Lindener Markt, erzählte er jüngst im Amtsgericht, habe ihn völlig grundlos mehrmals als „Arschloch“ tituliert und ihm – als gebürtigem Pakistaner – erklärt, dass er normalerweise nicht mit Islamisten spreche. Der erste Anschein spricht also dafür, dass hier einmal mehr ein Mensch mit Migrationshintergrund diskriminiert wird. Doch ganz offensichtlich hat der in Mühlenberg wohnende Arbeitslose diese Sicht der Dinge exklusiv und sitzt nicht grundlos auf der Anklagebank – weil er es war, der den 57-jährigen Lindener grundlos beleidigte.

Schon vielfach vorbestraft

16 Einträge aus dem Bundeszentralregister von B. zählte Strafrichter Laurin Osterwold im Zuge der Verhandlung auf; neben Delikten wie Körperverletzung, Nötigung und Vortäuschen einer Straftat finden sich dort vor allem Verurteilungen wegen Beleidigung. Schon achtmal stand der 44-Jährige wegen dieses Tatbestands vor Gericht, behauptet seit Jahr und Tag immer wieder, beschimpft und diskriminiert zu werden – und zieht dann selbst vom Leder.

Am Lindener Markt, so berichtete der als Zeuge geladene 57-Jährige, habe ihn B. lautstark – und auch für Bekannte von ihm gut vernehmbar und wiederholt – als AfD-Sympathisanten und Nazi beschimpft. Auch habe B. ihn langanhaltend mit seinem Handy gefilmt und ein Paket aus der Armbeuge getreten. „Für dich ist hier kein Platz, für Leute wie dich ist in ganz Deutschland kein Platz“, habe ihm der 44-Jährige zugerufen. Dabei habe er selbst den anderen nur gebeten, am Infokasten mit den Immobilienangeboten ein Stück zur Seite zu gehen, damit sie beide einen freien Blick auf die Aushänge haben.

Frau als „Naziweib“ beschimpft

Der Mann aus der Versicherungsbranche versicherte dem Gericht, noch nie etwas mit der AfD oder gar Neonazis zu tun gehabt zu haben. „Ich habe Freunde aus Indien, Sri Lanka und dem Kosovo, Rassismus ist mir völlig fremd“, sagte er. Auch habe er den Angeklagten weder geschubst noch beschimpft. B. wiederum erging sich in langatmigen Betrachtungen über sich und seine Vorfahren, die über Jahrhunderte Anfeindungen ausgesetzt gewesen seien. Man müsse es ihm darum nachsehen, wenn er gelegentlich übers Ziel hinausschieße und eine Frau – so geschehen in der Oststadt – auch schon mal als „Nazi-Weib“ apostrophiere.

Der Richter machte keinen Hehl daraus, wem er mehr Glauben schenkte – dem Zeugen aus Linden. „Ihnen glaube ich kein Wort“, sagte Osterwold mit Blick auf den Angeklagten. Und weil B. offenbar nicht aus seinen Fehlern lerne und immer wieder unangenehm auffalle, müsse dies Konsequenzen haben. Die Folge: Das Gericht ging über den Antrag des Staatsanwalts hinaus, den 44-Jährigen wegen Beleidigung zu 90 Tagessätzen à 10 Euro zu verurteilen, und verhängte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 10 Euro. „Es mag ja sein, dass Ihnen in Ihrem Leben schon viel Unrecht widerfahren ist“, gestand B. dem Angeklagten zu, „aber das gibt Ihnen nicht das Recht, ständig andere Menschen anzugehen und Ihnen völlig grundlos eine rechte Gesinnung zu unterstellen.“

