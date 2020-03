Hannover

Erneut ist ein E-Scooter-Fahrer, der mit einem elektrischen Leihroller betrunken durch Hannover fuhr, hart bestraft worden. Amtsrichter Ingo Augenreich verurteilte den 26-jährigen Fabio H. wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 70 Euro. Außerdem muss der Arbeiter aus Rinteln mit einem achtmonatigen Entzug seiner Fahrerlaubnis leben – von denen er allerdings bereits fünf Monate hinter sich gebracht hat.

Die Verlockung zu nächtlichen Ausflügen auf zwei Rädern ist groß – hier eine Szene, die mit dem aktuellen Prozess nichts zu tun hat. Quelle: Wolfram Steinberg (dpa)

Besonders schmerzen dürfte den Rollerfahrer, dass seine nächtliche Spritztour völlig überflüssig war. Eigentlich musste der 26-Jährige mit seinem Freund nach einem feuchtfröhlichen Abend in der Dax-Bierbörse nur eine Strecke von 500 Metern zum Hauptbahnhof zurücklegen, wollte dort einen Zug Richtung Schaumburger Land besteigen. Doch dann standen an der Hamburger Allee ein paar E-Scooter herum.

In Schlangenlinien auf dem Radweg

Von der Polizei aufgegriffen wurden H. und sein Freund am 4. Oktober 2019 an der Ecke von Arndtstraße und Weidendamm auf einem Radweg, frühmorgens um 4.45 Uhr. Einer Streifenwagenbesatzung war aufgefallen, dass sich die beiden Männer in Schlangenlinien vorwärts bewegten. Bei dem Rintelner wurde schließlich ein Blutalkoholwert von 2,09 Promille gemessen. Ob die Rollerfahrer zu betrunken waren, um den Weg zum Bahnhof zu finden, oder ob sie einfach aus Jokus eine Runde durch die Stadt drehen wollten, blieb ungeklärt.

Verteidiger Thomas Grell wies darauf hin, dass von einem elektrischen Roller eine wesentlich geringere Gefahr ausgeht als von einem Auto – auch wenn beide als Kraftfahrzeuge gelten und rechtlich gleichgestellt sind. Der Angeklagte schilderte, dass er in einem Drei-Schicht-Turnus arbeite und sich seit Herbst dauernd von Freunden oder Verwandten zu seiner zehn Kilometer entfernten Arbeitsstelle chauffieren lassen müsse. Auch seine ehrenamtliche Tätigkeit als Fußballtrainer lasse er vorübergehend ruhen. Er sei in jener Nacht neugierig gewesen, wie sich denn so ein E-Scooter fahren lasse – in Rinteln seien diese Gefährte damals noch ungebräuchlich gewesen.

Richter bleibt hart

Doch Richter Augenreich ließ sich nicht erweichen, den per Strafbefehl verhängten achtmonatigen Entzug der Fahrerlaubnis in ein fünfmonatiges Fahrverbot umzuwandeln: „Sie haben eine Straftat begangen, und diese muss von Gesetzes wegen entsprechend geahndet werden.“ Nur an einer Stelle kam der Richter dem Angeklagten entgegen. Er reduzierte die ursprünglich geforderte Geldstrafe von 2250 Euro auf 1400 Euro – immerhin habe H. in jener Nacht keine konkrete Gefährdung verursacht.

Von Michael Zgoll