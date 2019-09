Hannover

Erneut sind Helfershelfer der Bande von Betrügern, die mit dem als Haupttäter geltenden sogenannten falschen Polizisten Hadi B. (alias „Kriminalkommissar Andreas Schwarz“) zusammengearbeitet haben, vom Amtsgericht Hannover verurteilt worden. Hadi B. lebt in der Türkei und ist derzeit für die deutsche Justiz nicht greifbar, doch für etliche Mitglieder der unteren Ebene der Bandenhierarchie gilt das nicht. Amtsrichter Lars Stanull sprach am Montag drei Brüder aus Garbsen und einen ihrer Bekannten aus Stöcken wegen vorsätzlicher Geldwäsche schuldig.

Bei der Geschädigten handelt es sich in diesem Fall um eine 83-jährige Frau aus Kirchrode. Sie hatte aufgrund von Anrufen falscher Polizisten Gold, Schmuck und Bargeld im Wert von gut 42.000 Euro vor ihre Haustür gestellt, um ihr Vermögen vor vermeintlichen Einbrechern in Sicherheit zu bringen – und hatte alles verloren. Richter Stanull geizte nicht mit offenen Worten: Er bezeichnete diese Art von Betrug als „ Drecksacktat“. Anfang August hatte das Amtsgericht den Geldabholer Kafah A. aus der gleichen Bande zu einer Bewährungsstrafe von 19 Monaten verurteilt; zu dessen Opfern zählten eine 45-jährige Kinderkrankenschwester und eine 60-jährige Diplompädagogin.

Empfänger war der älteste Bruder

Im aktuellen Prozess wurden das Gold und der Schmuck an Hehler im Steintorviertel weitergegeben, der Barerlös aus diesem Geschäft betrug 13.000 Euro. Von diesem bei McDonald’s in Berenbostel übernommenen Geld transferierten die Angeklagten, die allesamt ein Geständnis ablegten, im April 2018 verschieden hohe Beträge an einen vierten Bruder der drei Garbsener. Tarek S. ist 47 Jahre alt und damit der älteste der sechsköpfigen Brüderschar, er nahm das Geld in der Türkei entgegen und arbeitet mit Hadi B. zusammen.

Das Amtsgericht verurteilte Tekin S. (23) unter Einbeziehung einer früheren Verurteilung wegen Drogenhandels zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und – als Bewährungsauflage – zum Ableisten von 75 Stunden gemeinnütziger Arbeit; der schon mehrfach vorbestrafte Garbsener hatte von einer Moneygram-Filiale in der Vahrenwalder Straße 3000 Euro in die Türkei überwiesen. Salih S. (25), ebenfalls mit einem halben Dutzend Einträgen im Vorstrafenregister belastet, hatte auf gleichem Wege 5000 Euro an den ältesten Bruder geschickt; ihm brummte Richter Stanull eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten sowie eine Geldbuße von 1200 Euro auf.

Vorbestraft dank hoher Geldstrafe

Der dritte Bruder im Bunde, Tofan S. (31), war zuvor noch nie straffällig geworden. Doch weil er dem in der Türkei lebenden Bruder via Western Union 500 Euro schickte, wurde der Vater von zwei Kindern zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt; die Summe von 1800 Euro wird ihn wahrscheinlich weniger schmerzen als die Tatsache, dass er nun dank dieser „Gefälligkeit“ im Familienkreis als vorbestraft gilt. Gleiches gilt für Sascha P. (30) aus Stöcken, der über einen Minishop in Garbsen 3000 Euro an Tarek S. transferierte – und dafür eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 35 Euro kassierte.

Wie Lars Stanull sagte, dürfe man den Anteil von Geldabholern und Geldwäschern am Geschäftsmodell der als falsche Polizisten agierenden Betrugsbanden nicht herunterspielen. Denn die „kleinen Lichter“ am unteren Ende der kriminellen Hierarchie würden es den aus dem Ausland agierenden Drahtziehern schließlich erst ermöglichen, hohe Gewinne aus diesen Straftaten einzustreichen – ohne sich selbst in Gefahr begeben zu müssen. Auf der Opferseite blieben Menschen – meistens Senioren – zurück, die „vor den Trümmern ihrer Existenz stehen“ und das Grundvertrauen in Staat und Polizei verloren hätten. „Stellen Sie sich einmal vor“, redete der Richter den vier Geldwäschern ins Gewissen, „dass man ihre Mutter oder Großmutter so betrogen hätte“ – die Angeklagten wären sicher auch empört gewesen.

Von Michael Zgoll