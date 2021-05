Bemerode

Alles neu am Kronsberg: Die Integrierte Gesamtschule (IGS) und die Grundschule werden umfassend modernisiert. Inzwischen ist für die IGS ein Erweiterungsbau für die sechszügige Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10) entstanden, zudem ein Neubau für die Grundschule. Zwei Einfeldsporthallen und eine Mensa, die von beiden Schulen genutzt wird, gehören auch dazu. Zudem soll der 20 Jahre alte Bestandsbau bis Jahresende neu organisiert und saniert werden, teilt die Stadt mit. Insgesamt investiert Hannover knapp 60 Millionen Euro in die beiden Schulen, umgesetzt wird das Bauvorhaben in öffentlich-privater Partnerschaft mit dem Unternehmen Hochtief (Essen).

Sekundarstufe I schon in Betrieb

Im Neubau der Sekundarstufe I lernen schon jetzt wieder Schüler, die neue Grundschule soll nach den Sommerferien mit dem Betrieb beginnen. Wegen der Pandemie ist ein Eröffnungsfest ausgefallen. Im Altbau laufen noch bis Dezember 2021 die Umbauarbeiten, solange wird die Sekundarstufe II in die nahe gelegene „Blaue Schule“ ausgelagert. Vermutlich im Januar 2022 können dann auch die höheren Jahrgänge in das neue Hauptgebäude an der Kattenbrookstrift zurückziehen.

Hier entsteht die neue Grundschule am Kronsberg, der Schulbetrieb soll im August aufgenommen werden. Quelle: Stadt Hannover

„Mit der Bildung des weitläufigen Schulcampus bieten sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und viel Raum für die kreative Entfaltung“, sagt Stadtbaurat Thomas Vielhaber. „Die neu entstandenen Gebäude mit ihren modernen Raumkonzepten sind bestens geeignet, die pädagogische Arbeit optimal zu unterstützen und die Schulformen auf unterschiedliche Art miteinander zu verknüpfen.“

Enge Verzahnung von Grund- und Gesamtschule

Die enge Verzahnung von Grund- und Gesamtschulen wird von Verfechtern des gegliederten Schulwesens skeptisch beäugt. Bislang gibt es keine Gesamtschulen mit angeschlossenen Grundschulen in Hannover. Einzig die IGS Roderbruch hat eine eigene Primarstufe und führt so von Jahrgang 1 bis 13. Gerade vor dem Hintergrund, dass in Bemerode am Schützenplatz ein neues Gymnasium entstehen soll, wurde im Schulausschuss bereits die Befürchtung laut, dass die Kinder der Grundschule Kronsberg möglicherweise lieber am Standort bei der IGS bleiben als zum Gymnasium zu wechseln. Vonseiten der Stadt hieß es allerdings, die freie Schulwahl am Ende von Klasse 4 werde durch eine engere Zusammenarbeit von Grund- und Gesamtschule nicht beeinflusst.

Dies ist die neue Mensa, die von Grund- und Gesamtschule genutzt wird. Quelle: Stadt Hannover

Das Baukonzept fördere die Begegnung von Schülern beider Schulform am Kronsberg, teilt die Stadt mit, biete aber auch Rückzugsmöglichkeiten. Das Gesamtgelände umfasst eine Fläche von 35.000 Quadratmetern, in der Mitte liegt die Mensa mit Außenbereich und 400 Sitzplätzen. Es gibt mehrere Hofflächen für die Grundschule, die Sekundarstufe I und die Oberstufe, eine Aktionswiese und einen Schulgarten. Die Musikräume der IGS haben einen angrenzenden Sitzbereich im Freien, der als Forum genutzt werden kann, für die Grundschule gibt es ein „grünes Klassenzimmer“ draußen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lernhäuser nach Vorbild der Otfried-Preußler-Schule

Die Grundschule soll drei Klassen pro Jahrgang haben und gliedert sich in drei Lernhäuser, die jeweils eine erste, zweite, dritte und vierte Klasse beherbergen. Nach diesem Prinzip ist bereits die Otfried-Preußler-Grundschule in der Südstadt aufgebaut.

So sieht ein Lernhaus der neuen Grundschule am Kronsberg aus. Quelle: Stadt Hannover

Auf einer zentralen Freitreppe kann man sich beispielsweise zum Adventssingen treffen, wenn Corona das wieder zulässt. Eine Aula mit Bühne und zuschaltbarem Musikraum eignet sich gut für Aufführungen und Einschulungsfeiern.

Dies ist die neue Aula der Grundschule Kronsberg. Quelle: Stadt Hannover

Auch die Sekundarstufe I der IGS ist in drei jahrgangsübergreifende Lernhäuser mit je zwei Zügen unterteilt. In jedem Lernhaus gibt es auch Lehrerstationen und Selbstlernbereiche. So soll jeweils eine kleine Schule in der großen mit insgesamt 1400 Schülern entstehen. Zudem wird ein eigener Ganztagsbereich geplant, der an die Mensa angeschlossen ist. Alle Gebäudeteile und Außenanlagen sind trotz eines Höhenunterschieds von sechs Metern so verbunden, dass alles barrierefrei zu erreichen ist.

An diesen Lerninseln sollen Schülerinnen und Schüler eigenständig lernen können. Quelle: Stadt Hannover

Von Saskia Döhner