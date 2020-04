Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover sind am Dienstagmittag zum Gelände des Wertstoffhofes des Entsorgers Aha in Linden-Mitte gerufen worden. Der Andrang auf dem Areal an der Schörlingstraße war gegen 11.40 Uhr so groß, dass die Einsatzkräfte den Hof in Absprache mit Aha vorübergehend geschlossen haben. Seit Dienstag dürfen wieder alle Wertstoffe auf den Aha-Höfen abgegeben werden.

Wegen des großen Andrangs in Linden-Mitte kam es im Umfeld des Wertstoffhofs zu erheblichen Beeinträchtigungen. Nach Angaben von Aha standen die Fahrzeuge über die Davenstedter Straße hinaus bis zur Carlo-Schmid-Allee, sodass dort auch der öffentliche Nahverkehr beeinträchtigt wurde. Die Polizei zählte rund 200 Fahrzeuge. Erst nach der Schließung des Geländes lösten sich die Staus in Linden-Mitte nach und nach auf.

Anzeige

Auch auf den anderen geöffneten Wertstoffhöfen, zum Beispiel an der Tiestestraße in Hannovers Südstadt, bot sich ein ähnliches Bild. Wegen des großen Andrangs stauten sich die Fahrzeuge zurück bis zur Anna-Zammert-Straße auf der einen und zur Spielhagenstraße auf der anderen Seite. Auch in diesem Fall war die Polizei vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Aus diesem Grund weist das Entsorgungsunternehmen Aha Kunden darauf hin, nicht auf andere Höfe auszuweichen, sondern nicht unbedingt nötige Besuche auf die nächsten Tage zu verschieben. Wann der Wertstoffhof an der Schörlingstraße wieder geöffnet hat, wird das Unternehmen auf der Internetseite und auf allen sozialen Kanälen bekannt machen.

Weitere HAZ+ Artikel

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner