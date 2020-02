André Rieu in Hannover: Der Star-Geiger begeistert in der Tui-Arena 8000 Fans

Hannover

Damit sich sein Publikum wohlfühlt, ist André Rieu zu vielem bereit. Da tanzt der Musiker mit den drei Platin Tenors, die im Programm seiner aktuellen Tournee meist das Operettenfach bedienen. Oder hüpft auf einem Bein im Kreis, wenn es der Heiterkeit dient. So geschehen, als die Berlin Comedian Harmonists „Das ist die Liebe der Matrosen“ schmettern.

In der Linken hält Rieu dabei immer seine Stradivari aus dem Jahr 1732. Selbst beim Dirigieren legt er die wertvolle Geige mitsamt Bogen nicht aus der Hand. Das Orchester führt er zackig mit rechts. Seit 32 Jahren tritt der Star-Geiger mit seinem Johann-Strauss-Orchester auf und interpretiert populäre Melodien, so auch am Sonnabend vor rund 8000 Gästen in der Tui-Arena in Hannover.

Vergangenen Oktober hat der Weltstar mit der markanten schulterlangen Lockenpracht seinen 70. Geburtstag gefeiert. Seine aktuelle Tour 2020 läuft deshalb unter dem Titel „Die große Geburtstagstournee“. Hannover ist die neunte von 16 Stationen in Deutschland, danach folgen Auftritte in den USA, Chile und etlichen weiteren Ländern.

Gefühlvoll und eingängig

Gefühlvoll, eingängig und bestens bekannt sind die Stücke, die Rieu für die Tour ausgewählt hat. Der Musiker arrangiert für sein Orchester beliebte Melodien aus verschiedenen Epochen, echte Ohrwürmer ihrer Zeit. Viele der Musikstücke sind genau deshalb immer wieder von verschiedenen Interpreten aufgegriffen worden. Der Abend weckt mit Liedern wie „Schwarze Augen“ oder „Die kleine Kneipe“ denn auch Erinnerungen an Musiker wie Ivan Rebroff, Peter Alexander oder Hans Albers.

Das Publikum geht gerne mit und klatscht schon im Takt, als die Musiker und Sänger durch die Halle einziehen – die Frauen tragen glitzernde Ballkleider in allen Bonbonfarben. Mit Walzer- und Klassik-Arrangements ist Rieu berühmt geworden. Er gilt als „Walzerkönig“ wie einst sein Vorbild Johann Strauss. Doch der Dirigent will vor allem einfach gut unterhalten. Es spielt für ihn keine Rolle, aus welchem Genre die Stücke seiner Tournee kommen. Volkslieder, Schlager, Stücke aus Film, Musical, Oper und Operette – erlaubt ist, was gefällt.

Selbstverständlich spielt das Johann-Strauss-Orchester im Lauf des fast dreistündigen Abends auch „An der schönen blauen Donau“, ein Paradestück der rund 60 Musiker. Als der Strauss-Walzer 1867 uraufgeführt wurde, bezeichnete ihn eine Wiener Zeitung als „Schlager“ – und prägte damit den Begriff für populäre Musik. „Jeden Abend in der ganzen Welt tanzt das Publikum zu dem Stück“, ergänzt Rieu und lächelt über seinen ausgelegten Köder. Und tatsächlich drehen sich auch in Hannover bald Paare in den Gängen.

Der Abend in Bildern

Zur Galerie André Rieu gibt mit seinem Orchester am 15. Februar 2020 ein Konzert in Hannover.

Es erklingt auch der „Schneewalzer“. In der Tui-Arena rieselt dazu eine große Ladung Plastikfetzen in Form von Federn auf einen Teil des Publikums im Parkett. Alle anderen beobachten auf der großen Leinwand, wie die Leidtragenden versuchen, sich mühsam von dem Kunstschnee zu befreien. Zum Finale spielt das Orchester neben vielen anderen Zugaben den Sportpalastwalzer, den Siegfried Translateur einst in Wien komponierte. Richtig bekannt wurde das Stück, als ein Orchester es in den Zwanzigerjahren beim Berliner Sechstagerennen spielte und das Publikum es mit vier scharfen Pfiffen ergänzte. Das konnte das Publikum in Hannover auch.

Von Bärbel Hilbig