Ricklingen

Seit 15 Jahren ist Andreas Markurth Bezirksbürgermeister für Ricklingen. Jetzt beginnt der Sozialdemokrat seine vierte Amtszeit. Die rot-grüne Bezirksratsmehrheit hat den Oberricklinger in der konstituierenden Sitzung des Gremiums wieder an die Spitze gewählt. SPD und Grüne hatten bereits im Vorfeld eine enge Koalition für die Wahlperiode bis 2026 beschlossen. Folgerichtig bekam mit Wigbert Mecke ein Grüner das Mandat als stellvertretender Bezirksbürgermeister zugesprochen. Damit ist das Gremium dienstbereit: Rot-Grün hat mit zusammen elf Stimmen die Mehrheit und wird sich durchsetzungsstark präsentieren. Doch die anderen Fraktionen werden es der Koalition keineswegs leicht machen.

Die Christdemokraten sind seit der Kommunalwahl mit fünf Sitzen zweitstärkste Kraft im Bezirksrat – nach der SPD. Doch lange schon arbeitet Rot-Grün im Stadtbezirk so eng zusammen, dass die Spitzenposten im Gremium von SPD und den Grünen besetzt werden. So bleibt es auch diesmal. Bezeichnend in den beiden geheimen Abstimmungen in der jüngsten Sitzung: Markurth und Mecke bekamen jeweils exakt elf Stimmen. Die CDU schickte beide Male ihr Mitglied Frank Kumm ins Rennen. Der Wettberger Geschäftsmann sammelte bei der Kommunalwahl die zweitmeisten Direktstimmen; nur Markurth bekam mehr. Kumm fiel bei der Abstimmung für das Amt des Bürgermeisters mit sieben Stimmen raus; beim Wahlgang für den Stellvertreterposten bekam er immerhin neun Stimmen. Für das rot-grüne Bündnis, das nur ein hauchdünne Mehrheit von einer Stimme hat, wird das bedeuten: Sie muss die anderen Fraktionen bei anstehenden Entscheidungen auch durch Überzeugungsarbeit mitnehmen.

Volt und FDP rücken zusammen

Bereits Anfang November hatten die Ricklinger Fraktionen von Bündnis 90 / Die Grünen sowie der SPD ihre Koalition verkündet. Sie wollen Anstöße für einen sozialen und ökologisch orientierten Stadtbezirk geben. Bauen, Wohnen und Bildung notierten die Fraktionen in ihrem Koalitionspapier, Forderungen zu Klimaschutz, Umweltschutz und Umweltverträglichkeit fanden sich in fast allen Themen wieder. „Wir haben eine gute Arbeitsgrundlage für die nächsten fünf Jahre“, betonten die Fraktionsvorsitzenden Sophie Bergmann (SPD) und Wolfgang Farnbacher (Grüne).

Die erst 2017 gegründete proeuropäische Partei Volt ist schon in vielen Kommunen politisch vertreten. Mit Volt-Bezirksratsherr Erik Breves zog ein alter Bekannter erneut in das Gremium ein. Der Lehrer war einmal Mitglied der SPD-Fraktion. Allerdings will er nicht als Einzelvertreter für Volt auftreten. Breves bildet mit dem Liberalen Jan Kirschnick, der ein Klimaschutz-Startup leitet, eine Koalition. „Als FDP und Volt wollen wir im Stadtbezirk pragmatische Politik betreiben“, sagte Breves. Beiden gehe es unter anderem um mehr Transparenz für politische Entscheidungen, um den Kampf gegen die Klimakrise, aber auch um Themen wie Digitalisierung oder Kinderarmut.

Dette und Walther verabschiedet

Mit dem Grünen Michael Dette und der Sozialdemokratin Angelika Walther verabschiedeten sich zwei Lokalpolitiker in den politischen Ruhestand, die sich sowohl um den Stadtbezirk als auch die Region Hannover verdient gemacht haben. Sie, aber auch andere ehemalige Mitglieder aller Fraktionen, verabschiedete Markurth mit Dankesworten. Seinem früheren Stellvertreter Dette bescheinigte der Bürgermeister: „Ich denke, wir waren als ein gutes Team klar erkennbar.“

Die SPD-Fraktion wird wie zuvor von Sophie Bergmann geführt; mit dabei sind Neulinge wie die Anwältin Delaine Pastor Kühn und der Gewerkschafter Nils Hindersmann. Die Grünen-Fraktion wartet mit bekannten Gesichtern wie Kerstin und Wolfgang Farnbacher auf; beide saßen schon einmal im Gremium. Die CDU wird erneut von Erdem Winnicki geführt und hat mit Kumm sowie Reinhard Deppe ebenfalls altgediente Lokalpolitiker in ihren Reihen. Auch die Christdemokraten haben mit der Zahnarzthelferin Rokhsana Wilhelms und der Kauffrau Bettina Capellmann Mitglieder aktiviert, die noch neu in der Lokalpolitik sind. Neue Gesichter für die Ricklinger sind auch der Linke-Einzelvertreter Volkmar Gabcke und der Rentner Viktor Rosberg, der mit dem wiedergewählten Markus Karger die AfD-Fraktion bildet. Nicht stimmberechtigt, aber in beratender Funktion dabei sind zudem die Ratsmitglieder Jens Capellmann (CDU), Jens Keller (AfD) und Eva Vögtle-Köckeritz (Grüne).

Von Marcel Schwarzenberger