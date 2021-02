Hannover

Es ist am Sonnabend genau ein Jahr her, dass die Affäre um die Behandlung eines schwer verletzten, angeblichen Mafiamitglieds aus Montenegro an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) publik geworden ist. Der Fall Igor K. kostete den damaligen Vize-Präsidenten der MHH, Andreas Tecklenburg, den Job und den Steuerzahler in Niedersachsen eine knappe Million Euro. Zwölf Monate später gibt es immer noch Zweifel an der Mafiageschichte. Und sie nehmen weiter zu. Zudem liegt inzwischen ein fachärztliches Gutachten vor, wonach der 35-Jährige möglichst schnell seine Behandlung dort fortsetzen sollte, wo sie begonnen hat – an der Klinik für Unfallchirurgie bei Christian Krettek an der Medizinischen Hochschule Hannover. Was ist bekannt über den Fall Igor K.,und was ist weiterhin unklar?

Wann kam Igor K. nach Hannover?

Der damals 35 Jahre alte Montenegriner kam am 7. Februar 2020 mit einer Privatmaschine auf dem Flughafen in Langenhagen an. In seiner Begleitung befanden sich seine Ehefrau und ein Arzt. Die Bundespolizei überprüfte die Einreise. Eine Eskorte der Polizei begleitete den Krankenwagen mit Igor K. an Bord vom Rollfeld zur Medizinischen Hochschule. Am 13. Februar wurde der Fall öffentlich, weil von diesem Tag an das gesamte Gelände der Klinik von Polizisten mit Maschinenpistolen bewacht wurde.

Warum kam Igor K. nach Hannover?

Zwei bis heute unbekannte Täter verübten am 28. Januar 2020 in Montenegro einen Anschlag auf den Mercedes, mit dem Igor K. unterwegs war. 28-mal feuerte einer der Attentäter aus einem automatischen Gewehr auf das Fahrzeug mit dem 35-Jährigen am Steuer. Mehrere Projektile trafen K. im Oberkörper, im Oberschenkel, am linken Unterarm sowie am linken Unterschenkel und fügten ihm lebensbedrohliche Verletzungen zu. Die Ärzte in seiner Heimat konnten die komplizierten Verletzungen nur notdürftig versorgen. Es bedurfte eines Spezialisten für komplizierte Eingriffe, da dem 35-Jährigen sonst der Verlust eines Arms und eines Beins drohte. Die Polizei in Montenegro konnte später zwei Männer festnehmen, die bei der Beseitigung des Fahrzeugs der Täter geholfen hatten. Von den eigentlichen Schützen fehlt weiterhin jede Spur.

Mit einem Polizeihubschrauber hatte Igor K. Quelle: Rainer Dröse

Warum wurde Igor K. in seiner Heimat Opfer eines Anschlags?

Aus der Anklage gegen die beiden Helfer der Attentäter, die der HAZ vorliegt, geht hervor, dass die beiden Festgenommenen Teil einer Verbrecherbande in Montenegro gewesen sind. Die beiden Männer hatten innerhalb der Gruppe die Aufgabe, Fahrzeuge und Kennzeichen für diverse Straftaten zu besorgen. Die Familie der Ehefrau von Igor K. besitzt eine international agierende Firma für Aluminiumprodukte. Igor K. arbeitet in diesem Konsortium. Tankstellen und ein Hotel gehören ebenfalls zu dem Unternehmen. Der Laatzener Rechtsanwalt Fritz Willig, der die Ehefrau von Igor K. vertritt, ist der Ansicht, die Täter hätten die wohlhabende Familie durch den Anschlag einschüchtern wollen, um Geld zu erpressen. Auch Igor K. wird in der Anklage zitiert – die Täter seien wohl eifersüchtig auf ihn und seine Familie gewesen. In dem 28-seitigen Schriftstück der Staatsanwaltschaft in Montenegros Hauptstadt Podgorica findet sich jedenfalls kein Wort zu angeblichen Auseinandersetzungen verfeindeter Mafiaclans des Balkanstaates, denen Igor K. zum Opfer gefallen sei.

Hat Igor K. Verbindungen zur Mafia in Montenegro?

Aus der Anklage geht hervor, dass der damals 35-Jährige diese Frage in seiner Vernehmung klar verneint hat. Er sei kein Mitglied einer kriminellen Vereinigung, er stehe auch nicht in einer konkreten Beziehung zu einem Mitglied einer kriminellen Vereinigung oder anderen kriminellen Gruppierungen. Igor K. ist zudem weder vorbestraft noch bei der Polizei in Montenegro aktenkundig gewesen. Auch die Polizeidirektion Hannover hatte Igor K. überprüft. Eine Abfrage der Personalien in sieben verschiedenen, auch europäischen Datenbanken ergab keinen Treffer. Bei seinem Aufenthalt in Hannover hat das Ehepaar K. die Polizei mehrfach darum gebeten, die für die beiden abgestellten Schutzkräfte wieder abzuziehen, weil sie nicht benötigt würden.

Hat es seit der Rückkehr von Igor K. nach Montenegro einen weiteren Anschlagsversuch gegeben?

Nein, das ist nicht der Fall.

Was haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts der Geldwäsche im Fall Igor K. ergeben?

Nichts. Die Strafverfolgungsbehörde hat die Ermittlungen eingestellt. Es konnte kein Beleg dafür erbracht werden, dass Igor K. das Geld für seine Behandlung an der MHH aus kriminellen Machenschaften erworben und damit seine Rechnungen in Hannover bezahlt hatte. Der Patient selbst hatte immer betont, die sechsstelligen Behandlungskosten privat beglichen und im Vorfeld bezahlt zu haben.

Was weist noch darauf hin, dass Igor K. nichts mit der Mafia zu tun hat?

Das Oberlandesgericht in Celle hat das Abhören des Mobiltelefons der Ehefrau von Igor K. durch die Polizei in Hannover als unrechtmäßig abgeurteilt. Die Begründung der Polizei für die Aktion, bei der die Behörde auch die angeblichen Mafiaverbindungen ins Feld geführt hat, „erscheint nicht ansatzweise plausibel und erschöpft sich in einer ins Blaue hinein aufgestellten Vermutung“, schreibt das Gericht.

Woher stammen die Informationen, dass es Verbindungen zwischen Igor K. und der Mafia geben solle?

Von zwei Internetseiten. Eine Beamtin der Polizeidirektion Hannover hatte nach der Ankunft des Patienten den Namen des 35-Jährigen in die Onlinesuchmaschine Google eingegeben und zwei Treffer gelandet. Auf der Seite der montenegrinischen Zeitung „Vijesti“ entdeckte sie Hinweise auf einen Igor K., bei dem eine große Menge Bargeld und Waffen beschlagnahmt worden waren (Die Namen von Verdächtigen dürfen in Montenegro vollständig genannt werden). Auf der Seite der Zeitung „Café del Montenegro“ entdeckte sie einen zweiten Hinweis auf einen Igor K., dem Verbindungen zur Mafia nachgesagt wurden. Diese Funde vermerkte die Beamtin in den Akten. Sie wurden in jeder neuen Gefährdungsanalyse der Behörde stets wiederholt.

Was ist das Problem an diesen Ermittlungen?

Es gibt einen zweiten Igor K. in Montenegro. Er ist 15 Jahre älter als der MHH-Patient, wegen Waffenbesitz und Drogendelikten aktenkundig und soll Verbindungen zu Clans in Montenegro haben. Das haben die Recherchen von Rechtsanwalt Fritz Willig ergeben. „Es liegt hier eindeutig eine Verwechselung vor“, sagt der Jurist.

Hat die Polizei in Hannover alles daran gesetzt, zu überprüfen, ob es im Fall Igor K. eine Verwechselung gegeben hat?

Nein. Die Behörde wartet bis heute auf eine Antwort von Interpol auf eine Anfrage zu diesem Thema, die bereits im vergangenen Jahr gestellt worden ist.

„Jetzt hat niemand den Mut, diesen Fehler zuzugeben und dafür geradezustehen“: Der Laatzener Rechtsanwalt Fritz Willig vertritt die Interessen von Igor K. und geht fest von einer Verwechslung aus Quelle: Michael Zgoll

Bleiben die Behörden bei ihrer Einschätzung im Fall des MHH-Patienten?

Ja. Der Vorgang ist mehrfach in den Sitzungen des Innenausschusses des Landtags Thema gewesen. Die Behörden gehen weiterhin von Mafiaverbindungen des Igor K. aus.

Was sagt der Rechtsanwalt der Familie?

Der Jurist Fritz Willig sammelt weiter Belege dafür, dass diese These nicht stimmt. „Hier hat jemand einen großen Fehler begangen und dann daraus einen noch größeren gemacht“, sagt Willig. Ein Anruf beim Generalstaatsanwalt in Montenegro hätte damals gereicht, um den Fall eindeutig klären zu können, erklärt er. „Jetzt hat niemand den Mut, diesen Fehler zuzugeben und dafür geradezustehen“, sagt der Jurist.

Wie soll es nach Ansicht der Familie von Igor K. jetzt weitergehen?

Die Familie setzt alles daran, dass die Behandlung des ehemaligen MHH-Patienten in Hannover zu Ende gebracht wird. Sie hat Ärzte in der Türkei, Serbien und Russland konsultiert. Alle haben die komplizierte Behandlung von Igor K. abgelehnt. Inzwischen liegt auch eine Empfehlung der Klinik aus Podgorica vor, aus der hervorgeht, dass die weitere ärztliche Versorgung von K. in Hannover notwendig sei. Das Problem: Die Stadt Hannover hat Igor K. ausgewiesen. Er darf vier weitere Jahre nicht nach Deutschland einreisen.

Was sagt die MHH zu einer möglichen weiteren Behandlung von Igor K.?

Eine erneute Behandlung des Patienten sei nicht geplant, teilt die Hochschule mit.

Von Tobias Morchner