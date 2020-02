Hannover

Mit dem sogenannten Enkel-Trick erbeuteten Betrüger in der Vergangenheit regelmäßig hohe Summen Bargeld und Schmuck bei den zumeist älteren Opfern. Bei den Tätern beliebt war es auch, sich als Polizisten auszugeben und den Opfern anschließend die Wohnung auszuräumen. Jetzt sind offenbar Trickbetrüger in der Region Hannover mit einer neuen, sehr dreisten Masche unterwegs: dem Lotto-Trick. Bei der Polizeidirektion Hannover sind in diesem Jahr bereist 50 dieser Fälle angezeigt worden. In den meisten Fällen handelte es sich nach Angaben der Behörde um Betrugsversuche.

Anfang der Woche erhielt ein 83-jähriger Rentner aus Barsinghausen, der seinen Namen aus Angst nicht in der Zeitung lesen möchte, einen unerwarteten Anruf. Er habe 49.000 Euro im Lotto gewonnen, teilte ihm der angebliche Mitarbeiter einer Glücksspielgesellschaft aus Berlin mit. Er wolle mit dem Gewinner einen Termin zur Übergabe ausmachen, erklärte der Anrufer weiter. „Ich habe gleich gemerkt, dass etwas an der Sache faul ist, bin aber weiter auf den Anrufer eingegangen“, sagte der Rentner der HAZ.

Zahlung per Steam-Karten

So erfuhr der 83-Jährige, dass er bei der Übergabe des Gewinns einen Betrag zwischen 700 und 900 Euro bezahlen sollte. Das seien die Kosten für den Verwaltungsaufwand, erklärte der Anrufer. „Wir vereinbarten einen Termin für Dienstag“, sagte der 83-Jährige. Er hatte inzwischen auch die Polizei in Barsinghausen über den seltsamen Anruf informiert. Zur verabredeten Zeit am Dienstag klingelte erneut das Telefon bei dem angeblichen Lotto-Gewinner. Es sei so weit alles klar, erklärte der Anrufer, der Rentner solle schon mal eine Kiste Bier bereitstellen, um den Gewinn feiern zu können. Er dürfe die geforderten Verwaltungskosten allerdings nicht der Gewinnsumme entnehmen. Der Anrufer schlug eine andere, ungewöhnliche Zahlungsart vor: Der Rentner sollte sogenannte Steam-Karten kaufen. Dabei handelt es sich um Guthabenkarten für den Online-Dienst Steam, der im Internet diverse, kostenpflichtige Spiele anbietet. Diese Karten sind in fast jedem Supermarkt für 20, 50 oder 100 Euro zu haben.

Für den Rentner hatte der Anrufer noch einen Tipp für den Kartenkauf parat. Falls er gefragt werde, warum er, wie von den Tätern verlangt, 700 bis 900 Euro in Steam-Karten investiere, sollte er antworten, es handele sich um ein Geburtstagsgeschenk. Auch über diesen Vorschlag des Anrufers informierte der Rentner die Polizei. „Die Beamten kannten auch diese Vorgehensweise und konnten mir genau die nächsten Schritte der Täter vorhersagen“, sagte der 83-Jährige.

Täter gelangen an Beute, ohne persönlich erscheinen zu müssen

Jede Steam-Karte ist mit einem Code versehen. Die Zahlenkombination muss freigelegt und die Karte damit im Netz freigeschaltet werden. Die Trickbetrüger melden sich in aller Regel, nachdem das Opfer die Steam-Karten erworben hat. Sie entschuldigen sich wortreich, dass sie die Geldübergabe nicht persönlich vornehmen könne, und bitten dann ihre Opfer, zu denen sie inzwischen Vertrauen aufgebaut haben, die Code-Nummer der Steam-Karten auf einer Internetseite einzugeben. So wechselt das Geld auf das Konto der Straftäter, die Übergabe des angeblichen Lottogewinns findet nie statt.

Darin liegt aber auch die Schwierigkeit für die Polizei, die Täter zu fassen. Denn anders als beim Enkel-Trick oder den falschen Beamten müssen die Betrüger nicht persönlich in Erscheinung treten, um an ihre Beute zu gelangen. Der 83-Jährige aus Barsinghausen hat den Kontakt zu den angeblichen Lotto-Überbringern auf Anraten der Behörde abgebrochen.

Polizei rät zu Misstrauen bei Gewinnversprechen am Telefon

Die Polizeidirektion rät gerade älteren Mitbürgern, bei Gewinnversprechen am Telefon misstrauisch zu sein und das Gespräch unverzüglich und mit Nachdruck zu beenden. Wer weiterhin regelmäßig angerufen wird, sollte darüber nachdenken, sich eine neue Telefonnummer zuzulegen und sich nicht im Telefonbuch eintragen zu lassen. Mitarbeiter von Supermärkten sollten vor allem ältere Kunden, die Gutscheinkarten für höhere Summen kaufen wollen, auf die Masche der Betrüger hinweisen.

