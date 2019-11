Hannover

Das Bild der Landwirte in der Öffentlichkeit stimmt mit der Realität nicht immer überein. Gerade Stadtbewohner wissen oft nicht, wie ihre Lebensmittel produziert werden und welchen Problemen sich die Landwirte dabei ausgesetzt sehen. Umgekehrt interessieren sich letztere aber dafür, was die Verbraucher bewegt und welche Sorgen Naturschützer haben. Das Landvolk Hannover startet deshalb eine Reihe von Dialogveranstaltungen unter dem Titel „Bürger trifft Bauer“. Die Gesprächsrunden sind zunächst in Ricklingen, Döhren und Misburg geplant. Vorbild ist nach Angaben von Landvolk-Sprecherin Lisa Johannes ein solches Forum der Landwirte in Springe-Gestorf Anfang diesen Jahres: „Das ist sehr gut angekommen.“

Erstes Treffen im Februar in Ricklingen

Das erste „Bürger-Bauer“-Treffen soll am 17. Februar im Freizeitheim Ricklingen stattfinden. Es folgen, jeweils um 19 Uhr, Termine am 27. Februar im Bürgerhaus Misburg und am 23. März im Freizeitheim Döhren. Angefragt wurden bereits Veranstaltungsräume in Linden, Vahrenwald und der List. „Wenn das gut angenommen wird, wollen wir das öfter machen“, sagt Johannes. Nicht zuletzt gehe es darum, Vorurteile zu beseitigen. Die Veranstaltungen sollen auf jeweils rund 50 Personen begrenzt werden, damit es zu einem guten Gespräch komme. Interessierte sollten sich deshalb beim Landvolk anmelden – die Telefonnummer lautet (0511) 4007870.

Von Gabriele Schulte