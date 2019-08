Hannover

Für wie viele Jahre ihr Sohn letztlich ins Gefängnis muss, weiß Beate B. (alle Namen geändert) noch nicht. Zehn sollen es ein, aber der Anwalt hat Revision eingelegt. Fest allerdings steht das Urteil für die Mutter: Lebenslang. Sie schläft nicht mehr richtig, von ihrer Arbeit als Sozialpädagogin in einer Behinderteneinrichtung ist sie freigestellt, seit die Polizei ihren 25-jährigen Jungen mit einem Großaufgebot aus der Reihenhaussiedlung im Norden der Region abgeholt hat.

Versuchter Totschlag wird ihrem Sohn Peter vorgeworfen, er soll in einer Gemeinde nahe Bremen eine Frau vergewaltigt haben. Mit äußerster Brutalität. Lebenslang auch für das Opfer. Wenn es überhaupt ein Leben leben kann. „Als sie ihn abgeholt haben, war ich fest davon überzeugt, dass es sich nur um ein Missverständnis handeln kann“, sagt die 46-Jährige. Sie sei vollkommen von seiner Unschuld überzeugt gewesen. Daran hat sie so lange geglaubt bis ihr Sohn ein Geständnis abgelegt hat. „Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen“, sagt Beate B. Sie ist jetzt Mutter eines Gewaltverbrechers. Eines jungen Mannes, den sie groß gezogen hat und den sie bis heute liebt. „Auch wenn es schwer fällt. Und ich mich schäme. Ich schaffe das nur mit Verdrängung.“

„Es ist eine schreckliche Tat. Aber er bleibt mein Sohn“

Genau diese Verdrängung aber soll nicht ihr Leben bestimmen. Sie möchte reden, sucht nach anderen Eltern, die ähnliche Erfahrungen machen mussten. Mit Unterstützung der Selbsthilfeorganisation Kibis in der Oststadt will sie eine Gruppe gründen, will nicht allein immer auf der Stelle treten, gegen das Trauma angehen. „Es ist eine ganz schreckliche, absolut unverzeihliche Tat. Aber er bleibt mein Sohn.“ Den sie seit seiner Verhaftung nicht getroffen und nicht gesprochen hat. Er will den Kontakt nicht und Beate B. ist erleichtert und enttäuscht zugleich.

Die 46-Jährige erzählt von Peters Kindheit. So richtig rund ist sie nicht gelaufen. Streit zwischen den Eltern, ziemlich früh schulische Probleme, dann Drogen, „und in der Beratungsstelle haben sie mir gesagt, ich soll ihn doch mal kiffen lassen, den Teenager.“ Dabei ist es nicht geblieben, es folgten kleinere Delikte, immer wieder Drogen und Frauenbekanntschaften, die nicht lange hielten. „Egal, was man sich überlegt, auch wenn einiges schlecht gelaufen ist, eine Erklärung oder gar Entschuldigung für die Tat gibt es nicht.“ Sie habe stets ein gradliniges Leben geführt, alles daneben war tabu. Und ja, sie hat vieles nicht gesehen, nicht sehen wollen vielleicht. Die Drogen, alles, was man nicht spritzt. Das Macho-Gehabe. „Diese Werte haben wir ihm nicht mitgegeben.“

Keine Antwort auf Wut, Trauer, Scham, Schuld

Es vergeht kein Tag, an dem Beate B. nicht darüber nachgrübelt wie sie sie hätte verhindern können, diese Tat. Wie sie hätte alle retten können: das Opfer, den Sohn, sich selbst. Es gibt keine Antworten. Vermeintliche Antworten kommen über die sozialen Medien. Beschimpfungen, Drohungen von völlig Fremden. „Missbrauch ist das Schlimmste an Gewalt. Vermutlich habe ich davor über solche Täter ähnlich gedacht.“ Jetzt denkt Beate B. auch viel, aber vor allem fühlt sie. Wut, Trauer, Scham, Schuld, Schmerz. „Er weiß gar nicht, was er auch mir mit dieser Tat angetan hat. Ohne Verdrängung schaffe ich das nicht. Immer denke ich auch an das Opfer und wie mutig die Frau war, den Prozess durchzustehen.“

Dass Mütter an Taten ihrer Kinder Schuld sind, dass hat die Sozialarbeiterin oft gehört. Ein bisschen glaubt sie es selbst. Zermartert sich den Kopf, was sie hätte anders machen können – oder müssen. Weiß nicht, ob sie so eine Tat je wird verzeihen können. „Ich verabscheue sie zutiefst.“ Hilfe für die Angehörigen von Gewalttätern ist schwer zu finden. Der Weiße Ring widmet sich ausschließlich den Opfern von Verbrechen, Einrichtungen wie Resohelp wiederum kümmern sich um die Täter und deren Weg zurück ins bürgerliche Leben. Die Onlineberatung der Caritas ist aus technischen Gründen bis Oktober nicht erreichbar. Nicht alle haben so viel Zeit. Das Schwarze Kreuz in Celle ist da eher eine Ausnahme. „Bei unserem Projekt Brückenbau geht es auch um Beratung und Hilfe für Angehörige von Tätern“, betont Otfried Junk, Theologe und Geschäftsführer der christlichen Einrichtung.

Selbsthilfegruppe berät Eltern

Beate B. hat die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Gewaltverbrechern bei Kibis gegründet. Sie sucht konkret nach anderen, die mit Schuld und Beschuldigung leben müssen. Nach einer schrecklichen Tat ihrer Kinder. „Wenn jemand denkt, er sei Schuld an einer Tat seiner Kinder, übernimmt er automatisch die Verantwortung“, sagt die betreuende Sozialpädagogin bei Kibis. So würden alle Beteiligten keine Antworten finden.

Rosemarie und Jürgen K. sind auch auf der Suche nach diesen Antworten. Ihr Sohn hat auf einer Feier aus Eifersucht einen Studenten so zusammengeschlagen, dass dieser schwere Behinderungen davongetragen hat. „Der junge Mann ist alleine nicht mehr lebensfähig.“ Dabei lief bis dahin alles in geordneten Bahnen. Schulzeit in Hannover, Sport, Freunde, gute Noten, die erste Liebe. Dann Umzug zur Ausbildung in den Süden, eine zweite große Liebe. „Sehr manipulativ diese Freundin, unser Robert hat sich total verändert, er war abhängig.“

Eine Familie zerbricht

Als Rosemarie und Jürgen K. von dem folgenreichen Abend erfahren haben, haben sie sofort nach Entschuldigungen gesucht, Rechtfertigungen. Provokation, Alkohol, Drogen. „Man will einfach nicht wahrhaben, dass das eigene Kind zu so einer Gewalttat fähig ist“, sagt die Mutter. War es aber. Ohne Drogen oder übermäßigem Alkoholkonsum. „Schuld, Schuld und noch mal Schuld sind die stärksten Gefühle“, so Jürgen K. Seine Frau habe den Sohn trotz aller Scham zunächst nur in Schutz genommen, „ich habe eine seltsame Distanz verspürt, da hat sich etwas von mir abgespalten, mein eigener Sohn.“ Das mit dem familiären Zusammenhalten sei theoretisch stets leicht praktizierbar gewesen, nach der Tat war alles anders. Bruder und Schwester haben den Kontakt abgebrochen, die Mutter hat die Nähe gesucht. Um Kraft zu geben. „Dabei brauchte ich sie selber.“ Sie haben schließlich das Opfer besucht in der Einrichtung, in der der Mann jetzt lebt. Öfter als den Sohn in der Haft. Es hat den K.’ s nicht geholfen. Im Gegenteil. „Es war wichtig dem Mann zu zeigen, dass wir auch an ihn und die Folgen denken“, ist sich der Vater sicher. Aber letztlich seien sie daran zerbrochen. Die gesamte Familie.

Die Familie ist ratlos

Trotzdem wollen sie jetzt gemeinsam versuchen, das Erlebte zu verarbeiten. „Verdrängen bringt nichts, es kommt alles immer wieder hoch“, sagt Rosemarie K. Sie fragt sich auch, warum schwere Verbrechen meistens männlich sind. In zwei Jahren wird Robert aus der Haft entlassen. Er möchte zurück nach Hannover, er bereut seine Tat zutiefst, die Freundin ist Vergangenheit. Die Familie ist ratlos, sie können noch nicht Ja sagen. Eine Therapie haben auch Rosemarie und Jürgen K. bislang vergebens gesucht. In 24 Monaten aber wollen sie endlich weiter sein, nach vorne schauen. „Lebenslänglich wollen wir uns nicht antun.“

Bei Interesse an einem Austausch in der Selbsthilfegruppe vermittelt Kibis unter Telefon 0511-666567.

Interview mit einem Theologen: „Wie können Sie helfen?“ Herr Junk, Sie sind Theologe und Geschäftsführer der Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz in Celle, das sich auch um Angehörige von Tätern kümmert. Mit welchen Fragen und Sorgen kommen Angehörige auf Sie zu? Die Angehörigen der Straftäter gehören zu unserem Arbeitsfeld. In der Regel sind sie zunächst meist parteiisch – und stehen auf der Seite ihrer Kinder oder Partner, die ein Verbrechen verübt haben. Dann aber kommen sie oft in Konflikte und fragen sich, ob sie die Beziehung zu Mann oder Sohn abbrechen sollen. Diese Konsequenz kann man ziehen, Ablösung ist erlaubt. Beraten Sie beide Seiten gemeinsam? Auf jeden Fall werden Angehörige und Straftäter von unterschiedlichen Personen beraten. Während dem Angehörigen eventuell geraten wird, Kontakt oder Beziehung abzubrechen oder zu unterbrechen, braucht der Täter Bestärkung. Es gibt da eine unterschiedliche Wahrnehmung und ich würde immer die Lanze brechen für die Angehörigen. Sie brauchen Schutz. Wie schwer fehlt es den Familienmitgliedern, mit so einer Situation umzugehen? Der Konflikt ist riesig, aber genauso groß ist oft der Druck, den die Straftäter ausüben. Angehörige werden unter diesem Druck, der oft mit Vorwürfen und Ansprüchen einhergeht, immer kleiner. Sie sollen die Chance bekommen sich zu lösen und ihren eigenen Weg zu gehen. Dabei sind beide Richtungen möglich – hin oder weg vom Täter. Wobei es natürlich auch immer auf das Delikt ankommt. Vor allem Mütter stehen oft verzweifelt zwischen Liebe und Hass. Wie können Sie helfen? Wer sich trennen möchte, kann mit Unterstützung lernen, mit dieser Entscheidung umzugehen. Auch offen mit den Problemen umzugehen, ist ungeheuer wichtig. Zu oft noch verkriechen sich die Angehörigen wie in einem Schneckenhaus, die Hemmschwelle, Hilfe anzunehmen ist ziemlich hoch bei diesem extrem schwierigen Thema. Die meisten haben schon eine Menge durchgemacht in Gerichtsverhandlungen oder durch Anfeindungen ihres Umfelds. Trotzdem, unsere Angehörigengruppe von Häftlingen in der JVA Celle ist kein Selbstläufer. Wir brauchen einen langen Atem, viele wollen mit Thema Knast auch einfach nichts (mehr) zu tun haben.

Von Susanna Bauch