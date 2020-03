Hannover

15-mal stach Ibrahim J. an einem frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr auf seine Ehefrau ein, im Innenhof eines Mehrfamilienhauses zwischen Vahrenwalder Straße und Rotermundstraße. Die Ärzte kämpften tagelang – und letztlich erfolgreich – um das Leben des 31 Jahre alten Opfers. Nach dem geflohenen Täter wurde im September 2019 intensiv gefahndet, bis sich J. knapp eine Woche nach dem Verbrechen stellte. Seit Mittwoch muss sich der 33-Jährige vor dem Schwurgericht Hannover wegen versuchten Totschlags verantworten.

Söhne waren bei Streit dabei

Verteidiger Clemens Anger verlas eine längere Einlassung des ständig vor sich hinschluchzenden Angeklagten, worin dieser die Tat einräumte und die Motive der Messerattacke erläuterte. J.s zweiter Verteidiger Matthias Waldraff gab namens seines Mandanten eine Erklärung ab, die an die Familie gerichtet war: „Ich hasse mich für das Grauenvolle, das ich meiner Frau und den Kindern angetan habe.“ Er liebe die 31-Jährige immer noch, so J., und bete dafür, dass sie wieder vollständig gesund werde. Seine zwei 11 und 14 Jahre alten Söhne, die aus der Ehe mit dem Opfer stammen, hatten die erste Phase der nächtlichen Auseinandersetzung in der Vahrenwalder Wohnung unmittelbar mitbekommen; daneben ist J. noch Vater einer 16 Jahre alten Tochter aus einer früheren Beziehung.

Nach den Worten von Waldraff war J. in der U-Haft vorübergehend suizidgefährdet. Aufgrund seiner angegriffenen seelischen Verfassung und gewisser intellektueller Einschränkungen sehe sich der Angeklagte derzeit außerstande, persönlich auf Fragen des Gerichts zu antworten. Laut Angaben von Familienmitgliedern soll J. in seiner Kindheit von einem Pferd gegen den Kopf getreten worden sein und Hirnverletzungen davongetragen haben.

Affäre ließ Täter verzweifeln

Nach der von Anwalt Anger verlesenen Einlassung sind J. und seine Frau seit 14 Jahren verheiratet. In den Monaten vor der Messerattacke habe es zunehmend Eheprobleme gegeben; der Verdacht, dass seine Frau eine Affäre mit einem Mann im Kosovo habe, habe sich für den Angeklagten serbischer Nationalität immer mehr verstärkt. Im August sei die 31-Jährige nach Pristina gereist und habe sich dort mit dem Nebenbuhler getroffen; J. habe sich immer mehr abgekapselt und sei zunehmend verzweifelt.

In den Stunden vor dem Messerangriff ging J. seiner Arbeit als Aufsicht in einer Spielhalle nach, so Anger, als ihn ein Verwandter aufsuchte und ihm mitteilte, dass Familienmitglieder den Facebook-Account der Ehefrau gehackt hätten. Dass sich seine Frau dem Liebhaber über diesen Kommunikationskanal nur leicht bekleidet zeigte und die beiden Liebesschwüre austauschten, versetzte J. in Rage und zog den verhängnisvollen Streit in der Wohnung nach sich.

Sprung aus dem Fenster

Dort bedrohte der wutentbrannte Ehemann seine Frau mit zwei Küchenmessern, wollte sie zwingen, ihm den Zugangscode ihres Handys zu verraten. In einem unbeobachteten Moment lief die 31-Jährige ins Badezimmer und sprang aus dem ersten Stock in den Innenhof. Dort wurde sie von ihrem Mann gestellt und durch 15 Messerstiche schwer verletzt.

Das Schwurgericht unter Vorsitz von Stefan Joseph möchte die Frau, die immer noch erheblich unter den Folgen der Tat leidet, in der Folgesitzung am 12. März befragen. Ob sie gegen ihren Mann aussagen wird, soll dem Vernehmen nach noch offen sein.

Von Michael Zgoll