Paarbeziehungen, die über Monate oder gar Jahre von Gewalt geprägt sind und irgendwann vor Gericht verhandelt werden, weil – so ist es fast immer – der Mann die Frau übel zugerichtet oder gar umgebracht sind, gibt es zuhauf. Insofern ist der Fall, den die 2. Große Strafkammer am Landgericht Hannover seit Montag verhandelt, nicht ganz typisch. Zum einen geht es um Gewalttätigkeiten eines schwulen Mannes gegenüber seinem Partner, und zum anderen spielte sich das Beziehungsdrama im Zeitraffer ab – innerhalb weniger Wochen. Verantworten muss sich der 32-jährige Dennis L. jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Anklage wirft dem am Körper und im Gesicht stark tätowierten, muskulösen L. vor, seinen aus der Dominikanischen Republik stammenden, dunkelhäutigen Partner kurz nach dem Weihnachtsfest 2018 in seiner Stöckener Wohnung mehrmals ins Gesicht geschlagen und auf dessen Oberarm eine brennende Zigarette ausgedrückt zu haben. L. soll eifersüchtig gewesen sein, weil er glaubte, der 21-Jährige habe auf seinem Mobiltelefon Nachrichten von einem anderen Mann empfangen.

Opfer wehrt Küsse ab

Wenige Tage später – der Jüngere sah die Beziehung eigentlich schon als beendet an – trafen sich die zwei Männer in der Pfarrstraße ( Ricklingen) zu einer Aussprache. Als L. den 21-Jährigen küssen wollte und der sich wehrte, riss ihm der Ältere den Schal herunter, verpasste ihm mit einem Rasiermesser einen wenige Zentimeter langen Schnitt seitlich am Hals und schlug ihm ins Gesicht. Doch schnell eilten zwei Frauen herbei, die das Opfer als Begleitschutz mitgebracht hatte, und stellten sich L. in den Weg. Der stark blutende jüngere Mann wurde in einer Klinik verarztet, der mit 2,77 Promille stark alkoholisierte L. kurz darauf von der Polizei festgenommen.

Kennengelernt hatten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer am 10. Dezember im Internet über Grindr, eine Dating-App für schwule und bisexuelle Männer. Die beiden kommunizierten zunächst über dieses Portal, dann über den Messenger-Dienst Whatsapp, schließlich per Telefon. Um Weihnachten herum kam es dann zu einem ersten Treffen, nach einem Essen in einem spanischen Restaurant hatten die beiden Männer Sex.

„In Hannover bist du tot“

„Zuerst war es super“, sagte der 21-Jährige am Montag im Zeugenstand. Doch schon beim zweiten Zusammensein, bei dem das Opfer nach eigenem Bekunden selbst stark angetrunken war, sei es zu Gewalttätigkeiten gekommen. Weil ihm L. später bedrohliche Whatsapp-Nachrichten schickte („In Hannover bist du tot“), sei er inzwischen nach Hamburg verzogen. „Ich bin eine sehr unsichere Person“, bekannte der 21-Jährige vor Gericht.

Der Angeklagte räumte die Messerattacke in Ricklingen über seinen Verteidiger Christoph Rautenstengel ein, behauptete aber, er habe den Jüngeren nur bedrohen und nicht ernsthaft verletzen wollen. Zum Tatvorwurf der Körperverletzung mittels einer glühenden Zigarette sagte er nichts. Viel Zeit für eine Entscheidungsfindung hat die Kammer unter Vorsitz von Richter Joachim Lotz nicht anberaumt: Sie will ihr Urteil bereits am Mittwoch fällen.

