Im Fall der lebensgefährlich verletzten Frau in Hannover ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags gegen ihren Lebensgefährten. Der 64-Jährige kam am Sonntag in Untersuchungshaft. Die 57-Jährige hatte in der Nacht zu Sonnabend schwere Brandverletzungen erlitten.