Die Frau, die Ende Juni vermutlich von ihrem Lebensgefährten in einer Südstädter Wohnung angezündet und lebensgefährlich verletzt wurde, ist tot. Laut Polizei Hannover starb die 57-Jährige nun nach etwas mehr als einer Woche im Krankenhaus. Der 64-jährige Verdächtige sitzt seit dem Vorfall in Untersuchungshaft.

Die 57-Jährige wurde offenbar von ihrem Lebensgefährten in der Wohnung an der Hoppenstedtstraße angezündet. Am Montagabend verstarb das Opfer nach rund einer Woche im Krankenhaus. Quelle: Clemens Heidrich