Hannover

Nach der Messerattacke in der Eilenriede, bei der der wohnungslose Dirk S. tödliche Stichverletzungen erlitt, gehen die Ermittlungen der Polizei Hannover weiter. Wie eine Sprecherin am Donnerstagvormittag auf HAZ-Anfrage mitteilte, seien zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Konkrete Tatverdächtige gebe es allerdings noch nicht.

Am Dienstagmorgen hatte ein Passant den leblosen Körper des 54-Jährigen auf einer Bank am Werner-Holtfort-Weg am Rande des Stadtwalds entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des wohnungslosen Mannes feststellen, der Anwohnerinnen und Anwohner aus der List und dem Zooviertel sowie Sozialarbeiterinnen und -arbeitern bekannt war. Dirk S. galt als extremer Einzelgänger, als sehr wortkarg, aber freundlich und ruhig. Warum S. sterben musste, bleibt weiter unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Toter vom Bahnhof war wohnungslos

Derweil konnte die Identität eines Mannes geklärt werden, der am Donnerstagmorgen leblos am Step-Stellwerk, einer Einrichtung für Drogenabhängige nahe des Hauptbahnhof, von Bundespolizisten gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 43-jährigen, ebenfalls wohnungslosen Mann. Die Todesursache ist noch unklar. Auf ein möglicherweise gewaltsames Fremdverschulden gebe es bislang keine Hinweise.

Von Manuel Behrens