Eine Jugendbande hält seit etwa drei Wochen die Polizei im Hauptbahnhof Hannover und in der Innenstadt in Atem. Die Gruppe besteht aus 20 bis 30 jungen Leuten im Alter zwischen 15 und 23 Jahren. Sie nennen sich selber die „Bahnhofs-Chiller“, halten sich zwischen der Oper, dem Kröpcke und dem Hauptbahnhof auf und begehen Straftaten. Körperverletzungen und Diebstähle gehen bereits auf das Konto der Gruppe. Am Wochenende ist die Situation eskaliert. Ein Beamter wurde bei einem Einsatz gegen Mitglieder der Gruppe angegriffen und verletzt. „Das war kein Dummer-Jungen-Streich mehr“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert.

Am Freitagnachmittag waren zwei Zwölfjährige aus Seelze im hannoverschen Hauptbahnhof unterwegs. Mehrere Mitglieder der Jugendbande gingen an den Schülern vorbei. Einer von ihnen spritzte einem der Zwölfjährigen eine bislang unbekannte Flüssigkeit ins Auge. Nach dem Vorfall spürte der junge ein Brennen im Auge und ging zur Bundespolizei.

Beamte pausenlos beleidigt

Die Beamten spülten das Auge des Jungen aus und ließen ihn mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus bringen. Kollegen werteten die Bilder der Videoüberwachungsanlage aus und konnten vier der mutmaßlichen Täter im Alter von 15, 16, 19 und 23 Jahren identifizieren. Als die Beamten die Gruppe im Bahnhof zur Rede stellen wollte, leistete der 15-Jährige Widerstand und wollte flüchten. Als die Einsatzkräfte das verhinderten, griff der 16-Jährige die Polizisten von hinten an und versuchte, die Festnahme des 15-Jährigen zu verhindern. Die Einsatzkräfte mussten den Randalierern Fesseln anlegen, um sie zur Wache bringen zu können. Trotzdem beleidigten die Jugendlichen die Polizisten dabei ohne Pause.

Einen Tag später erkannten die Polizisten den jungen Mann im Hauptbahnhof wieder, der die Flüssigkeit auf den Zwölfjährigen gespritzt haben soll. Der 17-Jährige trug die gleichen Kleidungsstücke, wie am Tag zuvor. Die Beamten nahmen ihn fest. Die Mitglieder der Gruppe müssen sich jetzt wegen Körperverletzung, Widerstands, tätlichen Angriffs und versuchter Gefangenenbefreiung verantworten.

Bundespolizei will Jugendamt einschalten

Die Bundespolizei will zudem Maßnahmen ergreifen, um die Situation rund um den Bahnhof und in der Innenstadt wieder in den Griff zu bekommen. „Kontakt mit den Kollegen der Landespolizei haben wir bereits aufgenommen, das Jugendamt der Stadt werden wir ebenfalls einschalten“, sagt Ackert. Nach Informationen der HAZ handelt es sich bei der Gruppe um vornehmlich deutsche Jugendliche, die aus schwierigen familiären Umfeldern stammen. Einige von ihnen sollen bereits mehrfach von zu Hause weggelaufen sein. Ob sie die Schule schwänzen oder nicht, ist für die Ermittler in der derzeitigen Corona-Situation nur schwer feststellbar. Fest steht bislang nur eins: Von den Platzverweisen und Hausverboten, die bislang gegen viele Mitglieder der Gruppe ausgesprochen wurden, lassen sich die „Bahnhofs-Chiller“ nicht einschüchtern.

