Hannover

Eine Gruppe von fünf jungen Männern soll zwei Brüder mitten in Hannover angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Attacke bereits am vergangenen Sonnabend. Bei der Auseinandersetzung in der Innenstadt erlitt ein 21-Jähriger schwere Verletzungen, sein Zwilling trug leichte Blessuren davon. Da die Täter fliehen konnten, suchen die Ermittler jetzt Zeugen.

Der Disput begann gegen 6.50 Uhr in Höhe des Parkhauses an der Röselerstraße. Die Fünfergruppe soll auf die beiden 21-Jährigen zugekommen und sie attackiert haben. Anfangs wurde nur ein Bruder ins Handgemenge verwickelt, doch der andere wollte beide Seiten daraufhin trennen. „Dabei erhielt auch er Schläge“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Nach der Attacke flohen die Unbekannten, einer der Zwillinge kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Männer sprachen Russisch miteinander

Der Haupttäter soll 19 bis 25 Jahre und 1,60 bis 1,75 Meter groß sein. Der Gesuchte hatte kurze blonde Haare und trug einen hellen Sweater sowie blaue Jeans. „Eine Zeugin gab an, die Männer sollen untereinander Russisch gesprochen haben“, sagt Bertram. Bezüglich der Komplizen liegt allerdings bloß eine vage Beschreibung vor: Sie sollen alle zwischen 18 und 24 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0511) 109 28 20 zu melden.

Von Peer Hellerling