Hannover

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Dieser Vorwurf wird gegen einen 24-jährigen Mann erhoben, der am vergangenen Freitagnachmittag in Hannover-Ricklingen vorsätzlich versucht haben soll, mit seinem Auto eine junge Frau zu überfahren. Hintergrund sind nach bisherigen Ermittlungen offenbar Familienstreitigkeiten. Laut Polizei konnte sich die 21-Jährige nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Mit Tempo auf dem Gehweg

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 24-Jährige mit seinem silbernen Wagen vom Haster Weg aus mit hohem Tempo auf dem Gehweg an der Gronaustraße auf die Frau zugefahren sein. Nachdem die 21-Jährige zur Seite gesprungen war, stoppte der Autofahrer, stieg aus und schrie die Frau an. Sie flüchtete laut Polizei unverletzt in Richtung eines nahe gelegenen Kioskes. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 30 17 zu melden.

Von Ingo Rodriguez