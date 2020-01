Hannover/Springe

Blutige Attacke in einer S-Bahn Richtung Hannover: Ein junger Mann soll in der Nacht zu Sonnabend einen 18-Jährigen angegriffen haben, der in der kommenden Woche vor Gericht gegen den Schläger aussagen soll. Unmittelbar nach dem Vorfall konnte der 21-Jährige zwar noch fliehen, am frühen Sonnabend wurde er aber in Springe festgenommen. Das bestätigte die Bundespolizei Hannover am Nachmittag auf HAZ-Nachfrage.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 0.25 Uhr in der S-Bahn von Springe Richtung Hannover. „Der 21-Jährige soll den 18-Jährigen geschlagen und bedroht haben“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert der HAZ. Dabei erlitt der Jüngere eine blutige Nase und Prellungen im Gesicht. Hintergrund für die Auseinandersetzung ist demnach ein anstehender Gerichtsprozess: Der 18-Jährige soll nächste Woche gegen den Angreifer aussagen.

Verdächtiger wird Richter vorgeführt

Laut Ackert wurde der Zugführer auf den handfesten Streit aufmerksam und alarmierte die Polizei. Doch als die Beamten eintrafen, war der 21-Jährige bereits aus der S-Bahn ausgestiegen. Da sich Täter und Opfer aber kennen, griffen die Ermittler schließlich um 6 Uhr an der Wohnanschrift des Verdächtigen an der Molkereistraße in Springe zu. „Der Mann wurde verhaftet und soll noch am Sonnabend einem Haftrichter in Springe vorgeführt werden“, sagt Ackert.

Der bereits polizeibekannte 21-Jährige soll aus einem Clanumfeld stammen. Wegen des Angriffs in der Bahn wird nun wegen Körperverletzung gegen ihn ermittelt. Worum es in dem Gerichtsverfahren kommende Woche geht, ist nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Hannover konnte dazu am Sonnabend auf HAZ-Anfrage keine weiteren Angaben machen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling