Da ist überall Enge – zumindest auf den ersten Blick. Wer die Wohnung von Amira Zazay* betritt, weiß erst einmal gar nicht, wohin mit sich. Nebeneinander können in dem schmalen Flur kaum zwei Leute stehen. Toilettenartikel, Deos, Cremes liegen sogar auf der Ablage über der Garderobe. In dem winzigen Bad, das Tochter Nesrin freundlich wie jeden anderen Raum in der Wohnung vorzeigt, ist dafür kein Platz. Das Kinderzimmer teilen sich drei Töchter, 19, 15 und 13 Jahre alt. Eine, die älteste, ist psychisch krank. Der kleine Bruder ist im Elternschlafzimmer untergebracht.

Bedrückende Enge: Das Wohnzimmer ist ein Raum für alles

Das Wohnzimmer der Familie aus Afghanistan ist Allzweckraum, Ort für einen kleinen Trimmer, Spielzeugeisenbahn, Fernseher. Wo, fragt man sich, sollen hier vier Kinder und zwei Erwachsene in Zeiten von Homeschooling und Ausgangssperre einigermaßen normal leben? Wo sollen die Kinder lernen? Dann bittet Hausherrin Amira Zazay Platz zu nehmen, und ihr erster Satz lautet schlicht: „Hannover ist eine gute Stadt, wir können hier gut leben.“ Es ist der Beginn eines Gesprächs, das zeigt, wie wenig Wohnverhältnisse manchmal über das Leben von Menschen aussagen. Wie viele Widersprüche und Brüche es gibt, die den gängigen Meinungen über Bewohner von Brennpunktvierteln widersprechen. Es zeigt, dass Armut und Not immer auch eine Frage der Perspektive sind.

Triste Betonburg inmitten der List

Dabei sprechen die Verhältnisse – so könnte man denken – doch eine klare Sprache. Das geht schon mit dem Wohnviertel los. Gorch-Fock-Straße in Hannover-List: Ein paar Straßen weiter charakterisieren den hannoverschen Stadtteil, seinem gut situierten Image entsprechend, Einfamilienhäuser mit gepflegten Vorgärten – und vielen Kindern. Hier allerdings reiht sich in tristen Betonburgen Balkon an Balkon. Satellitenschüsseln hängen an den Außenwänden, Teppiche von Balkonen herunter. Einkaufswagen vom Supermarkt stehen vor Hauseingängen. Plastikplanen, weggeworfene Becher und Besteck sind im Gras verstreut.

Solche Quartiere sind es, beengte Wohnverhältnisse, in die die Stadt Hannover von der kommenden Woche an verstärkt mobile Impfteams schicken will. Überdurchschnittlich viele Menschen infizieren sich hier zurzeit mit Covid-19. In Hannover, in Köln, bundesweit. Hat Amira Zazay in diesen Tagen besondere Angst vor Corona? Es stellt sich heraus: Sie hatte die Krankheit schon. Ihr Mann war einer der vielen Mitarbeiter des Paketdienstleisters UPS in Langenhagen, die sich bei einem Massenausbruch vor einem Jahr mit Corona infizierten. Sie erkrankte nur leicht, ihr Mann dagegen hatte schwer mit Corona zu kämpfen, musste zwei Wochen im Krankenhaus liegen. Irgendwie schaffte es die Familie dennoch, die vier Kinder vor Ansteckung zu bewahren. „Ich danke meinem lieben Gott, dass meine Kinder heil geblieben sind“, sagt die 41-Jährige. „Natürlich war die Krankheit für uns ein Schock.“

„Das Coronavirus verbreitet sich überall“

Wie findet sie es, dass jetzt Hilfe für Wohnblocks wie den ihren organisiert wird? Vor allem Tochter Nesrin ist nicht begeistert. Sie findet ihre Umgebung, ihr Zuhause, wird dadurch stigmatisiert. Nur zweimal seien „die Männer mit den weißen Anzügen“ vom Gesundheitsamt wegen Corona bislang in ihrem Wohnblock gewesen. Ja, gegenüber, in der großen Hochhausburg habe es einen Ausbruch gegeben. Aber das sei schon lange her. „Corona ist ein Virus, das sich überall verbreitet. Dort, wo viele leben, und dort, wo wenige Menschen leben“, sagt die 15-Jährige. Wenn es mobile Impfteams gebe, sollten sie doch bitte überall hin.

Die Regionsverwaltung veröffentlicht ihre Statistiken zu Infektionen in Stadtteilen bislang nicht. Dabei würde mehr Transparenz möglicherweise nicht zu Stigmatisierung, sondern schlicht zu mehr Aufklärung führen. Man könnte – wie in Städten wie Köln – sehen, wie gefährdet der eigene Stadtteil ist. In Kölns Nobelviertel Marienburg gab es zuletzt 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Im Brennpunkt Chorweiler dagegen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 540. Die Folge: Bei einer mobilen Impfaktion standen die Menschen aus dem Brennpunkt in langen Schlangen an.

Keine Klagen trotz widrigster Umstände

Wie lebt die Familie in Zeiten der Pandemie? Um eine Dolmetscherin hat die Frau aus Afghanistan gebeten, dabei spricht sie bei der telefonischen Vereinbarung eines Treffens zumindest leidlich Deutsch. Aber sie will verstanden werden. Zwei Stunden nimmt sie sich Zeit, um über das Leben mit Corona zu reden. Bemerkenswert ist: Sie klagt nicht, trotz zum Teil widriger Umstände. Im Gegenteil. Immer wieder wird deutlich, wie stolz sie auf ihre Familie ist, wie bemüht darum, dazuzugehören, ihren Kindern in Hannover ein besseres Leben als in Kabul in Afghanistan zu bieten. Dort sei immer Krieg, immer Gewalt, gewesen. Vor allem für Frauen sei es kein guter Ort. Es gebe keine Freiheit, keine Sicherheit, sagt sie bestimmt. „Hier können meine Töchter zur Schule gehen.“ Dazu passt, dass im Wohnzimmer ein großer Bilderrahmen voller Fotos aus der Schulzeit der Töchter prangt. Klassenfotos hängen da – liebevoll sortiert – neben Einzelporträts, die Schulfotografen mit Beginn jeder neuen Klasse machen.

Wie viel der Familie an Bildung liegt, zeigt auch, dass der kleine Sohn Deniz zunächst in eine Wettberger Kita ging. Die lange Fahrtzeit nahm die Familie in Kauf, ein anderer Platz sei eben nicht zu bekommen gewesen, sagt Schwester Nesrin. Wer brachte den Jungen, wer holte ihn ab? Der Vater übernahm vormittags oft eine Fahrt. Die Töchter waren nachmittags dran, dann musste der Vater zur Arbeit. Er nimmt den Bus nach Langenhagen, kommt wegen der Fahrtzeit in der Regel erst zwischen 22 und 23 Uhr nach Hause. Mittlerweile ist Deniz in der Kita im selben Haus untergebracht. Er darf in die Notbetreuung, bekommt Frühförderung, Ergo- und Logopädie. Er habe schlecht gesprochen und nur schlecht verstanden, was andere sagten, berichtet die Mutter. Ein Jahr habe es gedauert, bis die Ergotherapie endlich bewilligt und ein Platz gefunden gewesen sei. Man ahnt, bei manch anderer Mutter aus dem besser situierten Teil der List wäre es vielleicht schneller gegangen.

Drei Schwestern teilen sich einen Schreibtisch

Wer füllte Formulare für die Familie aus? „Ich mache das“, sagt Tochter Nesrin. Die Mutter schaut stolz zu ihr herüber. Wie findet der Teenager es, mit zwei Schwestern in einem Zimmer zu leben? „Wieso? Das war immer so. Ich mag meine Schwestern!“, sagt die 15-Jährige schlicht. Wie lernen die Mädchen für die Schule? Es stellt sich heraus, dass die Familie sich in einer Art Schichtbetrieb organisiert. So wird es leichter erträglich, dass so viele Familienmitglieder in Zeiten der Pandemie so oft zu Hause sind. In einem kleinen Zimmer, eigentlich ein Raum für Kleidung und Spielzeug, steht der einzige Schreibtisch. Die Schwestern wechseln sich mit dem Lernen ab. Die jüngere Schwester, die Beste, Fleißigste, stehe jeden Morgen früh um 7 Uhr auf und beginne um 8 Uhr mit der Schule, sagt Nesrin. Und sie selbst? „Ich schlafe gerne länger, bis 11 Uhr oder so.“ Dann starte sie mit den Aufgaben – es sei denn, es gibt zuvor Onlineunterricht. Dass sie in der Pandemie kaum Freundinnen sehen kann, dass sie das Zuckerfest am Ende des Ramadan nicht feiern konnte, mache das Leben in der Pandemie schwer. Aber Homeschooling könne wohl „noch etwas länger dauern“, sagt sie – und lacht.

Berufswunsch: Krankenpflegerin

Nesrin besucht die neunte Klasse einer Realschule. Angst um ihr Zeugnis im Sommer, ihren Hauptschulabschluss, nach so vielen Wochen im Homeschooling hat sie nicht. Sie will ohnehin den Realschulabschluss machen, Krankenpflegerin werden. Was wünscht sich die Familie in Zeiten der Corona-Pandemie? Ein wenig bezahlte Nachhilfe wäre schön. Und ja, man habe schon nach einer anderen Wohnung gesucht, hauptsächlich wegen des Lärms der Nachbarkinder, die hier in ihrem Quartier oft spät nachts noch draußen spielten. „Sonst“, sagt Amira Zazay, „kann man auch hier gut leben.“

*Alle Namen sind von der Redaktion geändert

