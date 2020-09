Hannover

Ein weißes Tuch wird vor dem Platz ausgebreitet, an dem gleich die Solistin stehen und spielen wird. In Corona-Zeiten lassen Blechbläser nämlich nicht mehr das Kondenswasser, das sich bei ihrem Spiel aus der Atemluft bildet, achtlos auf den Boden tropfen. Es wird aufgefangen und entsorgt.

Es ist eben einiges anders in diesem Jahr. Die einst von Yehudi Menuhin gegründete Initiative Live Music Now in Hannover hat es derzeit schwer, Livemusik zu den Musikbedürftigen zu bringen. Aber auch unter diesen Bedingungen finden die hochbegabten jungen Musiker einen Weg, ihre Kunst in Alters- und Wohnheime oder Krankenhäuser zu tragen.

Anzeige

NDR Philharmonie präsentiert Musik feinfühlig

Auch das schon zur jungen Tradition gewordene Pro-Musica-Benefizkonzert für den gemeinnützigen Verein Live Music Now findet statt, allerdings darf die Vereinsvorsitzende Juliane Ellen Dohme restriktionsbedingt weniger Besucher begrüßen, als sonst zu erwarten gewesen wären. Die tröstende Kraft der Musik entfaltet sich dennoch. Dass die Akustik in einem nicht einmal halbvollen NDR-Sendesaal unausgewogener ist als in einem wohl gefüllten, war allerdings nicht immer zu überhören.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Feinheiten der Klangfärbung, mit der Star Ania Vegry zu Beginn Arien von Florian Leopold Gassmann serviert, muss man genau heraushören. An der NDR Radiophilharmonie und ihrem Chefdirigenten Andrew Manze liegt das nicht, die präsentiert diese Musik des Übergangs zur Klassik feinfühlig. Bei solcher Rücksicht kann Vegry mal vibratoarm, mal fest entschlossen die Kampfbereitschaft und die Liebessehnsucht der Opernhelden beschwören. Und mit einer Arie aus Gassmanns „L’Opera seria“ erinnert die Sopranistin später an einen großen hannoverschen Opernerfolg, an dem sie 2012 auch schon beteiligt war.

Die Wirkung von Musik, beschrieben von Yehudi Menuhin. Quelle: Katrin Kutter

Posaunistin Polina Tarasenko ist die größte Überraschung

Es gibt natürlich auch Schmankerln und Effektstücke, aber geschmackvoll dargeboten. Der junge Geiger Qingzhu Weng spielt Camille Saint-Saëns’ Rondo Capriccioso sehr organisiert und mit wohlsortiertem Sentiment, Cellist Till Posner findet beim selben Komponisten schon mehr Gefühligkeit, hält sich aber bei Dvoraks „Waldesruh“ angemessen zurück. Ioana Cristina Goicea ist unter den Solisten wohl die erfahrenste und zeigt das auch mit Effektbewusstsein bei Tschaikowsky.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Die größte Überraschung aber ist Polina Tarasenko, die Lars-Erik Larssons Concertino für Posaune und Streichorchester mitbrachte. Posaunisten kennen das Stück, die restlichen Musikfreunde eher weniger: Zwölf Minuten Spielwitz und Stimmung. Zumindest wenn man es spielt wie die 19-jährige Ukrainerin, die in Hannover studiert. Sie sieht aus wie ein „Engel mit der Posaune“, aber in diesem österreichischen Nachkriegsfilmhit spielt der Engel keine Musik (es geht um eine Klavierbauerfamilie), sondern ein Symbol: für die himmlische Macht der Musik.

Dass zu dieser Macht auch die Posaunenkraft vor Jericho gehört, beschwört Tarasenko mit sattem Sound, aber noch faszinierender ist die Wärme, die Differenzierungskunst und der kecke Spielwitz im Finale. Da hätte das weiße Tuch vor ihren Füßen auch ein roter Teppich sein dürfen.

Von Rainer Wagner