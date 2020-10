Hannover

Die Ausgangsthese von Anitra Eggler, nach eigener Einschätzung eine Veteranin des Internets, lautet: „Die digitale Revolution ist vorbei, Sieger und Verlierer stehen fest.“ Gewinner seien fünf Konzerne aus dem Silicon Valley. Der Verlierer aber der Mensch, „dahin gerafft“ und fixiert auf seine digitalen Geräte, unablässig deren Zeit und Aufmerksamkeit raubenden Anforderungen ausgesetzt, auf Kosten von Familie, Arbeit, Freunden. Eggler ist eine Freundin der „digitalen Evolution“, was mit Maschinenstürmerei nicht zu verwechseln ist. Das Internet nicht abschaffen, sondern es richtig nutzen, darum geht es der 47-jährigen Buchautorin. In einem Satz: „Selbstbestimmter online sein.“

Vier digitale Krankheiten

Wie das funktionieren könnte, erläuterte die frühere Inhaberin eines Start-ups am Mittwochabend beim zweiten Teil der Vortragsreihe „Alles digital?“, die Sparda-Bank Hannover und HAZ gemeinsam veranstalten. In ihrem per Livestream übertragenen Beitrag diagnostizierte Eggler zunächst vier digitale Krankheiten, die zu ständiger Ablenkung führten. „E-Mail-Wahnsinn“, der zu Beantwortungszwang führe. Dazu, sagte Eggler, komme das „Sinnlos-Surf-Syndrom“ am Handy und Computer. In Firmen bemerkt Eggler „Meeting-Malaria und Präsentations-Pest“ (eine Praxis, die indes auch analog existiert) und zum Schluss die verbreitete vierte digitale Krankheit, die „Smartphone-Sucht“ – zu beobachten auf jedem Spielplatz, wo Eltern in Geräte gucken, statt sich mit ihrem Kind zu beschäftigen.

Die Highlights des Vortrags „Digital Detox“

Eggler zitierte aus diversen Studien. Danach halten Menschen im Schnitt nur sechs Sekunden durch, ehe sie sich doch entschließen, eingehende Nachrichten sofort zu checken. Im Beruf kommt alle zwei Minuten eine digitale Ablenkung und unterbricht die Arbeit. Millenials, die Generation der Menschen um die 30 Jahre, lassen sich 27 Mal pro Minute von einem Gerät ablenken. Und Unternehmen verlieren laut einer US-Untersuchung 588 Milliarden Dollar pro Jahr durch digitale Ablenkung ihrer Mitarbeiter.

Strategien aus der Sucht

Die Karlsruher Buchautorin und Vortragsrednerin hat einige Strategien entwickelt, um digitalen Druck zu vermindern. Das Handy soll raus aus dem Schlafzimmer, um den Tag offline zu beginnen. Geräte sollten so eingestellt sein, dass sie Ablenkung minimieren und am besten im unattraktiven Grauton-Modus arbeiten. Weniger Mails verschicken, damit man in der Folge weniger empfängt. Der letzte Punkt ist wohl der wichtigste, er zielt auf das eigene Selbstverständnis: Selbstbewusst entscheiden, wann man Nachrichten beantwortet. „Nur Sklaven sind ständig erreichbar“, sagte Anitra Eggler. „Es ist uncool, auf alles in Nanosekunden zu antworten.“

Von Gunnar Menkens