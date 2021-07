Hannover

Riesige Überraschung im Rat: Anja Ritschel (Grüne) sollte am Donnerstag eigentlich zur neuen Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin gewählt werden, doch sie verpasste die erforderliche Mehrheit. 24 Ratsmitglieder stimmten gegen sie, nur 31 stimmen für sie. Damit hat Ritschel die erforderliche Mehrheit von 33 Stimmen verfehlt. Jetzt muss das Bewerbungsverfahren neu eröffnet werden. Was der misslungene Wahlgang für die Zukunft des Ratsbündnisses (SPD, Grüne, FDP) bedeutet, ist ungewiss.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte Ritschel als Kandidatin vorgeschlagen. 42 Bewerbungen waren eingegangen.

Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) ist dagegen wie geplant zum Ersten Stadtrat und damit Stellvertreter von Oberbürgermeister Onay (Grüne) gewählt worden. Für ihn stimmten 38 Ratsmitglieder, 15 votierten gegen ihn, es gab zwei Enthaltungen. In kurzen Worten bedankte er sich für das Vertrauen.

Nachricht vom Scheitern der Kandidatin sickert frühzeitig durch

Noch bevor das Wahlergebnis verkündet wurde, sickerte die Nachricht vom Scheitern der Kandidatin durch. Viele Minuten lang standen Ratsmitglieder zusammen und debattierten , wie es nun weitergehen könne. Onay beriet sich mit seinen Dezernenten, später mit Vertretern des Ratsbündnisses. Fassungslosigkeit stand den meisten ins Gesicht geschrieben.

Doch völlig überraschend kommt das Ergebnis nicht. In den vergangenen Wochen stand das Bündnis vor einer Zerreißprobe. SPD und FDP warfen OB Onay vor, die Sperrung von Straßen nicht ausreichend kommuniziert zu haben. Onay hat Teile der Schmiedestraße, der Marktstraße und des Köbelinger Marktes gesperrt, um dort „Experimentierräume“ einzurichten.

Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) wird Erster Stadtrat und damit Stellvertreter von Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Michael Wallmüller

Bisher war Ritschels Vorgängerin, Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne), zugleich Erste Stadträtin. Die SPD hatte aber darauf bestanden, dass Stellvertreter-- und Chefposten nicht mehr in den Händen einer einzigen Partei liegen.

Ritschel in ihrer Bewerbungsrede: Hannover hat „Potenzial“

Ritschel hat zwölf Jahre als Umweltdezernentin in Bielefeld gearbeitet und war dort auch Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Zuvor war sie in Hannover als persönliche Referentin des damaligen Umweltdezernenten Hans Möninghoff (Grüne) beschäftigt. Mit Wirtschaftsförderung, in Hannover ein Schwerpunkt des Dezernats, hatte sie bisher wenig zu tun.

In ihrer Bewerbungsrede vor dem Rat betonte Ritschel, dass noch viel zu tun sei, bis Hannover 2035 eine klimaneutrale Stadt werde. Um das zu schaffen, müsse man die „Potenziale“ der Stadt nutzen. „Hannover hat viele engagierte Menschen. Wo, wenn nicht hier, kann das gelingen“, meinte Ritschel. Doch offenbar überzeugte sie mit ihrer Ansprache nicht.

In den Wochen zuvor hatte sich Ritschel den Fraktionen vorgestellt. Dort hatte es bereits kritische Stimmen gegeben, die an ihrer Eignung als Wirtschaftsdezernentin zweifelten.

Der Rat verabschiedet Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne). Quelle: Michael Wallmüller

Onay: Tegtmeyer-Dette eine Macherin

Zugleich verabschiedet sich der Rat von Ritschels Vorgängerin, Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne). Zwei Mal hat sie die Verwaltung mit ihren 11.000 Mitarbeitern jeweils mehrere Monate lang geführt – als der damalige OB Stephan Weil (SPD) Ministerpräsident wurde und als Stefan Schostok (SPD) über die Rathausaffäre stolperte und sein Amt niederlegte.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lobt in einer kurzen Abschiedsrede Tegtmeyer-Dettes „unermüdlichen Arbeitseinsatz“ und ihr „enormes Wissen“, von dem er bei seinem Amtseintritt profitiert habe. „In der Corona-Krise hat sie bewiesen, dass sie eine Macherin ist“, sagt Onay. Die scheidende Dezernentin fordert den Rat auf, sich „massiv“ dafür einzusetzen, dass Kommunen finanziell besser ausgestattet werden. „Wir brauchen eine schlagkräftige Wirtschaftsförderung“, sagt Tegtmeyer-Dette. Da sei noch Luft nach oben.

CDU: Will sich SPD Pfründe sichern?

In einem weiteren Wahlgang hat der Rat Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) zum Ersten Stadtrat gewählt. Von der Ohes Amtszeit verlängert sich durch die Wahl zum Ersten Stadtrat um acht Jahre, bisher war er vier Jahre Kämmerer. „Will sich die SPD vor der Kommunalwahl Pfründe sichern?“, fragt CDU-Baupolitiker Felix Blaschzyk. Von der Ohe kontert, dass seine Wahl im Einklang mit der Kommunalverfassung stehe.

Der Kämmerer betont in seiner Bewerbungsrede, dass er den Sparkurs der Stadt fortsetzen und zugleich in die Bildungsinfrastruktur investieren wolle. „Top-Priorität hat für mich der Bürgerservice“, sagt er. Die Leistungen in den Bürgerämtern und Behörden müssten noch mehr vom Kunden her gedacht werden. „Es gibt viel zu tun“, sagt von der Ohe

Von Andreas Schinkel