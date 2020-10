Hannover

Die zweite Runde um einen schweren Diebstahl in einem hannoverschen Brautmodengeschäft ist am Montag eingeläutet worden – und wurde nach einer Stunde wieder abgebrochen. Die Hauptbelastungszeugin Zaneta F. (32) war nicht erschienen, so wurde der Prozess gegen ihren früheren Freund Sebastian A. auf einen späteren Zeitpunkt vertagt. Einer Geschäftsfrau aus der Innenstadt waren im Mai 2019 aus einem nicht verschlossenen Schrank 30.000 Euro in bar und Schmuck im Wert von 15.000 Euro gestohlen worden. Im August 2019 wurde Zaneta F., die in dem Laden als Raumpflegerin gearbeitet hatte, zu einer Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt.

Amtsrichter Luka-Andreas Lauenroth rief am Montag gleich zu Beginn der Sitzung im Polizeikommissariat Nordstadt an und bat die Beamten, die in Hainholz gemeldete Zeugin ins Gericht zu bringen. Doch nach einer Stunde Warten stellte sich heraus, dass F. wieder in ihr Heimatland Polen zurückgekehrt ist.

Anzeige

Nach Deutschland ausgeliefert

Nach Polen hatte sich auch der Angeklagte Sebastian A. im Vorjahr aufgemacht, wurde diesen Sommer aber festgenommen und im August 2020 nach Deutschland ausgeliefert. Die vergangenen zwei Monate saß der 37-Jährige in Untersuchungshaft; angeklagt ist er nun ebenfalls wegen schweren Diebstahls.

Zaneta F. – neben ihr Verteidiger Philipp Kaiser - wurde im August 2019 zu einer Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt. Quelle: Michael Zgoll

Seine Freundin hatte die Tat im Vorjahresprozess recht schnell eingeräumt. Ihrer Schilderung nach war sie – hoch verschuldet – von ihrem Partner zu dem Diebstahl gedrängt worden. Das Paar lebte zum Tatzeitpunkt in einer Laube in einer Mühlenberger Kleingartenkolonie. Laut der 32-Jährigen nahm Sebastian A. das Geld nach der Tat an sich und verschwand damit. Begünstigt worden war der Diebstahl in dem Brautmodengeschäft durch den Umstand, dass das Privathaus der Inhaberin umgebaut wurde und sie die Kassette mit Bargeld und Schmuck vorübergehend in ihrem Laden aufbewahrte. Das Amtsgericht verurteilte die Diebin 2019 neben der Haftstrafe auch dazu, monatlich mindestens 100 Euro an die Geschädigte zurückzuzahlen – wenn Zaneta F. eine Arbeitsstelle hat.

Schutzbehauptung oder nicht?

Nun muss das Gericht klären, ob die Schilderung von F. stimmt, dass sie von ihrem damaligen Freund zu dem Diebstahl gedrängt wurde – oder ob dies eine Schutzbehauptung war. Dem Vernehmen nach soll A. eine Mittäterschaft leugnen, doch am Montag wurde dies nicht öffentlich thematisiert. Allerdings mochte Richter Lauenroth den 37-Jährigen nicht länger in U-Haft schmoren lassen und setzte den Haftbefehl vorübergehend außer Vollzug.

Ab November muss sich A. alle zwei Wochen im Polizeikommissariat Mitte melden – was durchaus eine Herausforderung ist. Der ledige Mann, der für zwei Kinder Alimente zahlen muss und hier auch noch einige Rückstände aufzuholen hat, hat zwar einen festen Wohnsitz in Polen. Sein Arbeitsplatz befindet sich allerdings in Belgien, wo er an einer Bandanlage Früchte sortiert. Nach eigenem Bekunden war er vor seiner Festnahme alle zwei Monate nach Hause gefahren. Bis der Strafprozess in Hannover über die Bühne gegangen ist, wird sich A.s innereuropäische Reisetätigkeit nun noch erheblich intensivieren – und sollte er sich nicht regelmäßig bei der Polizei blicken lassen, tritt der Haftbefehl wieder in Kraft.

Von Michael Zgoll