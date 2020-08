Hannover

Das Annabad will auch an diesem Wochenende Gästen offen stehen, die sich spontan für einen Besuch im Freibad entscheiden. Badefreunde sollten sich möglichst frühzeitig auf den Weg nach Kleefeld aufmachen, rät Sprecher Florian Lange. „Wegen der erwarteten Hitze ist später mit längeren Schlangen und Einlassbegrenzungen zu rechnen“, sagt er. Wegen der coronabedingten Auflagen dürfen sich zurzeit höchstens 1500 Gäste gleichzeitig in dem Freibad aufhalten.

Kein festes Zeitfenster für Gäste

Geöffnet ist das Annabad im Hermann-Löns-Park während der Woche von 6 bis 20 Uhr, am Sonnabend und Sonntag von 8 bis 20 Uhr. „Wer vor 9 Uhr da, dürfte gute Chancen haben“, meint Lange. Sollten Warteschlangen entstehen, sei natürlich auf Abstand zu achten. Im Freibad gelten die Abstandsregeln ebenfalls, auf der Wiese wie bei den Bahnen im Wasser. „Wir haben nachjustiert und zusätzlich auch noch den Nichtschwimmerbereich mit Flatterband abgesperrt“, sagt Lange.

Ein festes Zeitfenster wird den Badegästen in dem Kleefelder Bad nicht vorgegeben. Pausen für die Desinfektion, wie in städtischen Bädern, gibt es nach Angaben von Lange ebenfalls nicht: „Wir machen das während des laufenden Betriebs.“ Die Schlangen an der Kasse seien bisher überschaubar gewesen. Auch wenn sie an den heißen Tagen zum Wochenende vermutlich länger würden, will der Polizeisportverein als Betreiber weiter auf eine Anmeldung verzichten.

Vorab im Internet informieren

Eine Pflicht zur vorherigen Registrierung im Internet bestehe auch während der Corona-Pandemie nicht. „Unser Konzept ist mit dem Sozialministerium abgesprochen und funktioniert gut“, sagt Lange. Die Vorgaben des Landes sähen weder eine generelle Obergrenze noch eine Registrierungspflicht vor. Der Verein wolle vorerst bei der Grenze von 1500 Gästen gleichzeitig bleiben, über den Tag verteilt hätten deutlich mehr Menschen die Chance auf Einlass. Anfangs waren nur 999 Gäste gleichzeitig zugelassen. Die Bademeister würden darauf achten, dass die Corona-Regeln eingehalten werden und nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Schwimmbecken sind.

Sollte sich im Laufe eines Tages abzeichnen, dass keine weiteren Badegäste eingelassen werden können, will der Betreiber darüber im Internet informieren. Wer also erst mittags auf die Idee kommt, sich in dem Freibad abkühlen zu wollen, sollte zunächst einen Blick auf die Seite www.annabad.de werfen.

