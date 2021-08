Hannover

Die Bühne auf dem Opernplatz erinnert an einen Gartenpavillon, dekoriert mit Kunstrasen und Sonnenblumen. Grüne Fahnen flattern im Wind, Absperrgitter umrahmen den Pavillon. Dann betritt Annalena Baerbock die Bühne, im hellblauen Sommerkleid mit braunen Sandalen. Sie wirkt entspannt, winkt ins Publikum und genießt den Applaus.

Rund 1000 Zuhörer haben sich am Sonnabendmittag auf dem Opernplatz versammelt, um die Wahlkampfveranstaltung der Grünen zu erleben. Bevor Kanzlerkandidatin Baerbock ihre Rede hält, kommen die Kandidaten aus der Region zu Wort.

Regionskandidaten fordern Klimaschutz und Verkehrswende

Frauke Patzke, grüne Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin, fordert, dass Hannover und die Umlandkommunen in 15 Jahren klimaneutral sind – und ärgert sich darüber, dass auf dem Dach des Regionshauses keine Solaranlage installiert ist. Bundestagskandidat Sven-Christian Kindler erinnert an die Flutkatastrophe in Deutschland und die Waldbrände in der Mittelmeerregion. „Wir wollen eine Klimaregierung anführen“, sagt er. Auch Bundestagskandidatin Swantje Michaelsen kommt auf den Klimawandel zu sprechen und wünscht sich eine Verkehrswende. „Wir kämpfen um jeden Zentimeter für Radwege“, sagt sie.

Baerbock gibt sich heimatverbunden

Baerbock gibt sich zunächst heimatverbunden. Sie spricht über das Opernhaus, das sie mit ihrer Schulklasse besucht habe, über ihr Gefühl im Jahre 2000, als sie glaubte, das Land könne und müsse sich erneuern. „An so einem Punkt stehen wir wieder“, ruft sie ins Mikrofon und erntet Applaus. Immer wieder kommt sie in ihrer Rede darauf zurück, beschwört den Geist der Veränderung, redet von „Weichenstellungen“ für die nächste Dekade. „Wir können es besser machen“, sagt sie. Das „Wir“ ist häufig zu hören, und am Schluss erwähnt sie ausdrücklich ihren Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck, mit dem zusammen sie für Veränderung stehe.

Soziale Frage mit Klimaschutz verbinden

Dazwischen spricht Baerbock ausführlich über Klimaschutz aber auch über soziale Themen wie Mindestlohn und ein gerechtes Gesundheitssystem. „Die soziale Frage ist, ob wir als Industrieland möglichst schnell klimaneutral werden können“, sagt sie.

Am Schluss beantwortet Baerbock noch ein paar Fragen aus dem Publikum, die zuvor schriftlich eingereicht wurden. Nach zwei Stunden ist die Veranstaltung beendet. Baerbock besteigt den grünen Tourbus und besucht ihre Heimatstadt Pattensen.

Von Andreas Schinkel