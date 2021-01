Hannover

Alkohol hat schon immer zu ihrem Alltag gehört. Rosa B. genehmigt sich gerne das Feierabendbier oder das Glas Wein zum „Runterkommen“ nach einem stressigen Arbeitstag. Und eigentlich war diese Gewohnheit schon lange keine Entspannung mehr sondern außer Kontrolle. Mit der Corona-Pandemie ist das jetzt deutlich geworden. Und auch deutlich mehr Alkohol, den die Versicherungsangestellte konsumiert. „Den ganzen Tag im Homeoffice, abends bin ich total kaputt und habe überhaupt keine Ablenkung mehr“, sagt die Südstädterin Und keinerlei Motivation als den Fernsehapparat anzustellen und den Wein zu öffnen.

Allein mit der Suchtproblematik

Lange einsame Tage, lange einsame Abende, wenig Kontakt. „Ich bin seit Wochen immer tiefer in eine Depression gerutscht“, vermutet die 38-Jährige. Die Auswirkungen der Pandemie haben zu Kontrollverlust geführt, was das Trinken betrifft. Und ausgerechnet in dieser sich zuspitzenden Ausnahmesituation sind die Anlaufstellen für dieses Suchtproblem nur unter erschwerten Bedingungen zu erreichen. Niedrigschwellig ist etwas anderes. Das bekommt auch Holger V. zu spüren. Seit gut zwei Jahren ist der Bothfelder trockener Alkoholiker, „nach 20 Jahren Sucht und einigen Entzügen – mit regelmäßigen Rückfällen.“

Der Anwalt fühlt sich auf einem guten Weg, bei seinem letzten Entzug wusste er, „diesmal schaffe ich es.“ Zu viel stand auf dem Spiel. Regelmäßig hat er die Gruppentreffen der Anonymen Alkoholiker ( AA) besucht, parallel eine Psychotherapie gemacht. Jetzt, ohne die Gruppe und seine Therapeutin, hat er Angst, den Boden unter den Füßen zu verlieren. „Ich will nicht zurück in die aktive Sucht.“ Aber das, so Holger V., schafft er nicht allein. Ein Balanceakt.

Ansprechpartner und Konstanten

Andi Rien kennt vieler dieser Fälle. Alkoholsüchtige, die in der Pandemie weiter oder wieder abrutschen. Der langjährige AA-Regionssprecher und bei den Anonymen Alkoholikern auch zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit weiß, dass die Umstände der Pandemie viele zusammenbrechen lassen. „Die Süchtigen kommen mit der Isolation nicht klar, wir verzeichnen jede Menge Rückfälle.“ Die Gruppen, die es in jedem Stadtteil gibt, durften sich lange unter starken Auflagen nur in sehr kleiner Runde treffen, derzeit gar nicht mehr. „Die Menschen brauchen Ansprechpartner und Konstanten, beides ist derzeit nicht gewährleistet.“

Manche Selbsthilfe-Gruppen würden es mit Zoom-Meetings versuchen, auch Chatangebote würden gemacht. „Da wird unheimlich viel geschrieben, man merkt, wie die Leute den Austausch brauchen.“ Persönliche Kontakte seien dabei aber immens wichtig und unersetzlich. Wenn dieser Teil des Lebens wegbreche, würde viele Abhängige zurück in alte Gewohnheiten fallen, so Rien. „Viele konsumieren ja um Druck loszuwerden. Das können sie sonst in den Gruppen, jetzt sind sie damit allein.“

Viele werden rückfällig

Rund 40 Prozent der Teilnehmer kommen aus eigenen Stücken in eine Gruppe, die anderen direkt aus dem klinischen Bereich. Zwei Drittel sind Männer, die Altersstruktur hat sich verändert. „Das Problembewusstsein setzt früher ein, die Menschen in den Gruppen werden jünger“, sagt Rien. Die Dauertrinker wollten nicht weiter abrutschen und suchten sich Hilfe – die in der Pandemie nur eingeschränkt gegeben werden kann. „Diese Sucht ist ja mittendrin im Leben. Corona haut da richtig rein, und für viele bedeutet diese Situation sehr dünnes Eis.“ Andi Rien rechnet damit, dass in sechs bis zwölf Monaten sehr viel Arbeit unter anderem auf den Verein der Anonymen Alkoholiker zukommen wird.

Schon jetzt sie die Warteliste in Einrichtungen des qualifizierten Entzugs lang. „Wo vor der Pandemie eine Woche auf einen Platz gewartet werden musste, sind es jetzt drei Monate, weil sich 180 Personen auf einen Platz bewerben.“ Grund seien sowohl die gestiegenen Rückfallzahlen als auch auch der Ausfall von Personal auf den Entzugsstationen durch eine Corona-Infektion. „Wenn eine Station dicht gemacht werden muss, fallen erst mal 30 Plätze weg“, so der Sprecher der AA. Er berichtet zudem von einer erhöhten Suizidrate unter Alkoholikern. „Wir führen keine Statistik, aber die Rückmeldung der Angehörigen lässt das klar erkennen.

Reden oder trinken

Rien und seine Mitstreiter hoffen, dass im kommenden Monat kleine Gruppen unter strengen Auflagen wieder zusammenkommen dürfen. Bis dahin gibt es ein Notfalltelefon, Andi Rien hat es täglich rund um die Uhr eingeschaltet. „Es geht nicht ohne, die Leute rufen an und sagen, dass sie reden oder trinken müssen. Dann reden wir natürlich.“ Und Rien weiß wovon er redet. Seit 27 Jahren ist er trockener Alkoholiker. „Dafür bin ich dankbar, und – mit mir wurde auch geredet.“

Hier gibt es Hilfe:

Anonyme Alkoholiker Kontaktzentrum, 30161 Hannover, Kronenstraße 47A, Täglich 19 bis 21 Uhr, Dienstag und Donnerstag 10 bis 12 UhrE-Mail: kontaktstelle-hannover@anonyme-alkoholiker.de , Telefon: 0511 980 55 14

FAM - Fachstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit, Lange Laube 22, 30159 Hannover, Telefon: 0511 70031090, E-Mail: fam.buero@step-niedersachsen.de

Von Susanna Bauch