Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat die Drohbriefe gegen türkische Geschäftsleute im Steintor-Viertel verurteilt. Die Schreiben waren am Sonnabend mit der Post bei einem Restaurant in der Nordmannpassage und bei einer weiteren Person eingegangen. „Den Betroffenen, die Drohbriefe erhalten haben, gehört meine volle Solidarität. Wir sollten alarmiert sein“, sagte Onay. Die Hetze sei verwerflich. Inzwischen wisse man, dass in vielen Fällen den Worten auch Taten folgten. „Ich erkenne hier eine sehr gefährliche Entwicklung. Bei der Polizei habe ich mich nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt. Mein Eindruck ist, dass sie konsequent und sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umgeht“, sagte der Oberbürgermeister weiter.

In den Drohbriefen, die mit den Worten „Die Deutschen“ unterzeichnet wurden, hetzt der Verfasser gegen alle türkischen Geschäftsleute im Steintor und verunglimpft sie. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Ermittlungen übernommen. Nach HAZ-Informationen liegen dort bislang nur zwei dieser Schreiben vor. „Wir gehen jetzt auch ältere Fälle durch, um herausfinden zu können, ob es dabei Gemeinsamkeiten mit den aktuellen Schreiben gibt“, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge der HAZ. Wer die Schreiben verfasst und abgeschickt haben könnte, ist derzeit weiterhin unklar.

Von Tobias Morchner