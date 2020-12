Hannover

Kein Weihnachtsmarkt, also auch kein Weihnachtsbaum an der Marktkirche – diesen Plan hatte die Stadt, weil sie sich die Kosten für den Festschmuck sparen wollte. Dafür gab es nur wenig Verständnis, aber viel Kritik. Jetzt gibt es eine Wendung: Ein hannoversches Unternehmen, das anonym bleiben will, zahlt 30.000 Euro für Anschaffung, Transport und Aufstellen sowie den Lichterschmuck.

Drei Tage Arbeit für die Beleuchtung

Die Stadt lässt nun am kommenden Sonnabend eine 18 Meter hohe Nordmanntanne aus Langenhagen-Engelbostel herbeischaffen. Danach benötigt ein Elektrofachunternehmen etwa drei Werktage für die Installation der Beleuchtung, bestehend aus mehr als 2000 Lämpchen. Läuft alles nach Plan, kann der Schmuckbaum am Mittwoch, 16. Dezember, erstmals funkeln.

Freude beim Oberbürgermeister

„Wir freuen uns über das großzügige, vorbildliche private Engagement und danken dem Unternehmen“, betont Oberbürgermeister Belit Onay. „Wenn wir im nächsten Jahr wieder den gewohnten Weihnachtsmarkt in der Altstadt anbieten können, wird der Weihnachtsbaum selbstverständlich wieder von Vornherein dazugehören.“ Üblicherweise zahlt die Stadt den Baum aus den Gebühren, die die Standbetreiber überweisen müssen.

Lesen Sie auch

Die Angelegenheit war nach Bekanntwerden vor knapp einer Woche zu einem Politikum geworden, weil sich der Verwaltungsausschuss des Rates am Donnerstag mit der Sache befassen wollte. Das ist jetzt im Prinzip überflüssig, allerdings hat der CDU-Ratsherr Jens-Michael Emmelmann eine Meinung zum Thema: „Die Stadtverwaltung hätte selbst auf die Idee kommen können, nach Sponsoren zu suchen. Das Ganze ist eigentlich ein Trauerspiel...“

Von Bernd Haase