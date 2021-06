Hannover

Der Umschlag fühlte sich weich an. „Als ich ihn am Donnerstag aus dem Briefkasten zog, dachte ich erst, jemand hätte uns einen ausgeliehenen Kopfkissenbezug zurückgeschickt“, sagt Kurt Bliefernicht. Dann öffnete der Leiter des Hospizes Luise in Kirchrode den Umschlag – und traute seinen Augen nicht: Das nur mit dem Wort „Hospiz“ beschriftete Couvert enthielt 30 Bündel von 100-Euro-Scheinen: insgesamt 30.000 Euro.

„Diese anonyme Spende ist für uns ein echtes Geschenk des Himmels“, sagt Bliefernicht. Der Geldsegen komme genau zur richtigen Zeit, sagt der Hospizleiter. „In der Corona-Zeit sind unsere Spenden um etwa 60 Prozent eingebrochen.“

„Wirsind sehr dankbar“: Kurt Bliefernicht fand 30.000 Euro im Briefkasten des Hospiz Luise. Quelle: Tim Schaarschmidt

Seit Monaten versucht das Hospiz, das Platz für acht Patienten bietet, Sponsoren zu gewinnen. Kranken- und Pflegekassen übernehmen zwar 95 Prozent der Kosten, doch der Rest muss über Spenden aufgebracht werden – täglich müssen so etwa 400 bis 500 Euro zusammenkommen. Viele Hospize hätten seit Beginn der Pandemie mit einem dramatischen Rückgang an Spenden zu kämpfen, sagt Bliefernicht. „Auch wir haben es schwer, das Defizit zu decken.“

Geld für Betten und Gartenmöbel

Bliefernichts Einrichtung ist das älteste Hospiz in Niedersachsen. Das 1994 gegründete Haus begleitet schwer kranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens. Neben der stationären Arbeit gibt es auch einen ambulanten Hospiz- und Palliativdienst. Das Hospiz Luise ist in der Trägerschaft des katholischen Ordens der Vinzentinerinnen, steht aber Menschen jeder Konfession offen.

Ein unscheinbares Couvert: Der Umschlag mit 30.000 Euro steckte im Briefkasten des Hospizes. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kurt Bliefernicht ist seit der Gründung des Hauses dabei. „Dass wir einen Geldschein im Briefkasten finden, ist ab und zu schon vorgekommen“, sagt der 61-Jährige, „aber eine so hohe anonyme Spende war noch nie dabei.“ Einen vergleichbaren Fall hatte es im vergangenen August gegeben. Damals hatteeine Unbekannte einen Goldbarren im Wert von 26.400 Euro beim Diakonischen Werk abgegeben.

Ein Anschreiben fand sich in dem Umschlag für das Hospiz nicht. „Wir benötigen derzeit Geld für neue Betten“, sagt Bliefernicht. „Außerdem möchten wir neue Gartenmöbel und eine Hollywood-Schaukel anschaffen – doch bisher war das schwer zu realisieren.“ Den Wunsch des Spenders oder der Spenderin, anonym zu bleiben, wolle das Hospiz natürlich respektieren, sagt Bliefernicht. „Er soll aber wissen, dass wir ihm sehr dankbar sind.“

Das Hospiz Luise lädt zum Sommerfest ein: Am Sonnabend, 17. Juli, von 11 bis 16 Uhr gibt es in der Brakestraße 2d Kuchen und mediterrane Spezialitäten. Dabei werden auch Spenden erbeten. Mehr Informationen unter Telefon (05 11) 52 48 76 76.

Von Simon Benne