Eigentlich waren es lediglich zwei kleine Operationen am Auge. Eine Pflegerin spritzte – wie immer bei diesem Eingriff – zuvor zur Betäubung ein bestimmtes lokales Anästhetikum. Plötzlich: der Schock. Der erste Patient meldete: „Ich sehe nichts mehr“. Der zweite reagierte noch heftiger, konstatierte entsetzt, er sei blind. Der dramatische Zwischenfall setzte an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ein per Dienstanweisung festgelegtes Prozedere in Gang. So wurde beispielsweise sofort der Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde, Prof. Carsten Framme, verständigt. Nur etwa eineinhalb Stunden später aber waren auch schon Patientensicherheitsbeauftragte der MHH vor Ort. Sie kümmerten sich nicht nur um die ebenfalls unter Schock stehende Pflegekraft. Alle Abfallprodukte des Eingriffs, Spritzen, Verpackungen, wurden für Untersuchungen gesichert. Die Herstellerfirma des Produkts wurde sofort verständigt, in der MHH-Apotheke wurde nachgefragt: „Wo haben wir dieses Medikament noch?“

Krise löst weltweite Überprüfung aus

Für die Patienten war der Fall rund zwei Stunden später erledigt: Sie konnten wieder sehen, Nachwirkungen gab es nicht. Die MHH aber veranlasste eine wissenschaftliche Überprüfung: Weltweit, so stellte sich heraus, hatten drei Patienten so verheerend auf dieses Betäubungsmittel reagiert, zwei davon an der MHH. Was also löste die heftige Reaktion aus? „Wir vermuten, es war die Temperatur, möglicherweise dazu auch die Geschwindigkeit, mit der die Pflegekraft das Medikament spritzte“, sagt Maria Inés Cartes, Leiterin der Stabsstelle Medizinische Prozess- und Patientensicherheit. Die Konsequenz: „Wir benutzen das Medikament nicht mehr.“

Reform des Krankenhausgesetzes

Die Aufgabe von Krankenhäusern ist es, Menschen gesund zu machen. Was aber ist, wenn es (Kunst-)Fehler gibt? Was tun Kliniken heutzutage für die Sicherheit der Patienten? Die Mordserie des Krankenpflegers Niels Högel beispielsweise hat in Niedersachsen zu einer Reform des Krankenhausgesetzes geführt, um künftig zu verhindern, dass das Töten eines einzelnen Klinikmitarbeiters so lange unentdeckt bleibt. Niedersächsische Krankenhäuser sind nun verpflichtet, bis 2022 flächendeckend Stationsapotheker einzusetzen, die Ärzte und Pflegepersonal bei der medikamentösen Therapie beraten und auf den ordnungsgemäßen Umgang mit Arzneimitteln achten. Eine neue Sicherheitskultur in der medizinischen Versorgung ist derzeit weltweit Thema: Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) rief im September dieses Jahres erstmals den „Welttag der Patientensicherheit“ aus.

291 Patienten in Niedersachsen 2018 durch Ärzte geschädigt 291–mal hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung ( MDK) im vergangenen Jahr festgestellt, dass in Niedersachsen ein Schaden auf einen ärztlichen Fehler zurückgeht. Die Organisation begutachtete 2018 insgesamt 1254 medizinische Streitfälle im Bundesland. Die Quote von 23,7 Prozent lag damit etwa so hoch wie im Vorjahr (25,0 Prozent). Als besonders schwerwiegende Fehler nennt MDK-Sprecher Martin Dutschek Seitenverwechslungen bei Operationen. Dabei könnten viele Fehler durch eine bessere Sicherheitskultur vermieden werden. Dutschek zählt dazu Markierungen auf dem Körper von Patienten, Checklisten oder eine flache Hierarchie und die offene Ansprache von Fehlern in OP-Teams. Mehr Patientensicherheit soll ein anlässlich der Mordserie des ehemaligen Krankenpflegers Niels Högel 2018 verabschiedetes neues Krankenhausgesetz in Niedersachsen garantieren. Es schreibt künftig Stationsapotheker in allen Kliniken vor. Sie sollen die Ausgabe von Medikamenten überwachen und das Personal bei der medikamentösen Therapie beraten. So soll ein ungewöhnlich hoher Verbrauch von Medikamenten, wie es bei den Morden von Högel der Fall gewesen sein soll, schneller auffallen. Jedes niedersächsische Krankenhaus wird überdies verpflichtet, ein anonymes Fehlermeldesystem für Mitarbeiter einzuführen. jr

Dazu passt, dass die Medizinische Hochschule Hannover Ende August mehr als 200 MHH-Mitarbeiter zu Beauftragten für Patientensicherheit ernannt hat. Sie kommen aus allen für den klinischen Alltag relevanten Berufsgruppen – vom OP- bis hin zum IT-Bereich. Ernste Zwischenfälle wie das verheerend wirkende Lokalanästhetikum bei den Augen-OPs sind allerdings nicht ihr Kerngeschäft. „Ein gutes Sicherheitsmanagement arbeitet vor allem präventiv“, sagte Maria Inés Cartes. Es sei wichtig, schon aus möglichen Risiken, Beinahe-Zwischenfällen, zu lernen. Trete ein ernster Zwischenfall ein wie bei den Augen-OPs, gehe es nicht darum „Schuldige“ zu finden, sondern dafür zu sorgen, dass dieser sich nicht wiederhole.

Strichcodes auf einem Armband identifizieren die Patienten eindeutig. Quelle: Katrin Kutter

800 bis 1000 Meldungen jährlich

Wie aber stellt eine Klinik interne Risiken in ihren Abläufen fest? Die MHH arbeitet mit einem anonymen Meldesystem, dem Critical Incident Reporting System (CIRS). Alle der mehr als 10.000 MHH-Bediensteten – vom Chefarzt bis zur Putzfrau – können im hauseigenen Computernetz mit dessen Hilfe sogenannte Beinahe-Fehler melden. 800 bis 1000 Meldungen gehen jährlich auf diese Weise in der Stabsstelle für Patientensicherheit ein und werden ausgewertet. Dabei wird nicht nur geprüft, ob es ein Hinweis ist, der sofort Handlungsbedarf erfordert oder im Gegenteil einer, bei dem die Gefahrenquelle in Ruhe geprüft werden kann oder der sogar schon behoben ist. Wichtig ist auch die sogenannte De-Identifizierung des Hinweisgebers. „Anonymität geht über alles“, sagt Martin Gernart von der Stabsstelle Patientensicherheit. MHH-Sicherheitsbeauftragte bearbeiten den Hinweis vor der Weitergabe so, dass der Tippgeber in keinem Fall mehr erkannt werden kann.

Überblick bei jährlich 39.000 OPs

Um was für Fehler oder fehlerhafte Abläufe handelt es sich? Wolfgang Lobbes ist Ärztlicher OP-Koordinator und zugleich einer der Patientensicherheitsbeauftragten der MHH: Er hat den gesamten OP-Bereich unter sich. Eine große Sorge seiner Patienten: Der falsche Patient oder der falsche Körperteil wird operiert. Bei rund 39.000 stationären MHH-Operationen jährlich sei das eine absolut berechtigte Angst, sagt Lobbes. In einem „Riesenladen“ wie der MHH schiebe eben schon lange nicht mehr die Stationsschwester höchstselbst den Patienten in den OP. Im Gegenteil: Rund 1000 Patiententransporte täglich gibt es nach MHH-Angaben täglich mittlerweile, dazu werden an jedem Tag noch rund 300 Betten, 600 Laborproben beziehungsweise Blutprodukte und 18.000 Postsendungen transportiert.

Armband mit Strichcode für eindeutige Identifizierung

Manchmal stünden überdies tatsächlich Patienten mit demselben Vor- und Nachnamen am selben Tag auf dem OP-Programm, sagt Lobbes. Die Lösung sei zunächst ein Armbändchen für jeden Patienten mit Namen und Strichcode gewesen, berichtet er. Als es auch nach dessen Einführung noch mehrmals beinahe zu Verwechslungen gekommen war, habe man weitere Sicherheitsstufen eingeführt. Seitdem müsse sich der Krankentransporteur beim Patienten persönlich noch einmal über seine Identität versichern, bevor er mit ihm losfahre. Auch der Anästhesist müsse sich vor der Narkose nicht nur anhand der Akten, sondern persönlich noch einmal versichern, ob er den richtigen Patienten vor sich habe und was genau operiert werden soll.

Wie viele Instrumenten kommen bei der OP zum Einsatz? Im Sinne der Patientensicherheit wird jetzt genau mitgezählt. Quelle: Katrin Kutter

Zählprotokolle im OP-Saal

Ein anderes Beispiel seien Zählprotokolle im OP-Saal, sagt Lobbes. Bei manchen Operationen würden mehr als 100 OP-Instrumente benutzt: Messer, Pinzetten, Klemmen, Scheren, Haken, Nadelhalter, dazu Tupfer, Tücher und so weiter. Alles werde beim Anreichen und nach der OP gezählt. „Da braucht es Systeme, um clever zu sortieren“, sagt Lobbes. So sei irgendwann aufgefallen, dass kleine sterile Tupfer in Pappkartons angeliefert wurden, in denen manchmal neun und manchmal elf Tupfer enthalten waren. Jetzt werden sie in Pappkartons mit Papiergittern sortiert, sodass die Anzahl auf einem Blick festgestellt werden kann. „Wichtig ist, dass wir Routinen schaffen und durch ständige Wiederholung festigen, sodass sie auch im schlimmsten Notfall funktionieren, wenn Lebensgefahr besteht und alles sehr schnell gehen muss“, sagt Lobbes.

Schadsoftware greift Computer an

Immer wichtiger wird die Patientensicherheit an der MHH auch im IT-Bereich. Es ist nicht lange her, dass das Computernetz der Medizinischen Hochschule Hannover von der Schadsoftware Emotet angegriffen wurde. 170 Computer wurden infiziert. Es habe sich um ein besonders gefährliches Virenprogramm gehandelt, das eigene E-Mail-Texte erzeuge, verschicke und auf infizierten Computern gefundene Mails kopiere, sagt Markus von Bestenbostel von der medizinischen Prozess- und Patientensicherheit. Patientenschaden habe es nicht gegeben. Von Bestenbostel fordert dennoch, dass das Rechenzentrum der MHH personell aufgestockt wird. Die digitale Patientenaufklärung, die digitale Patientenakte, digitale Röntgenbilder – in immer mehr Bereichen des Gesundheitswesen werde papierlos gearbeitet, sagt er.

