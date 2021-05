Hannover

Der Polizist und Soziologe Frank-Holger Acker hat mit sofortiger Wirkung sein Seminar an der Leibniz-Universität Hannover abgebrochen. Am vergangenen Wochenende zerstörten Unbekannte einen Reifen an seinem Wagen. Von einem Zusammenhang mit seinem von Anfang an kritisierten Lehrauftrag an der Uni sei auszugehen. Der Beamte gab seit Beginn des Sommersemesters eine kriminologisch-soziologische Einführung über Polizei und Kriminalität. Der Asta und der studentische Fachrat Soziologie hatten Ackers Engagement vehement abgelehnt.

Nach HAZ-Informationen bemerkte Acker den zerstörten Reifen am 1. Mai. Noch am selben Tag schrieb er eine E-Mail an das Institut für Soziologie, an dem er das Seminar hielt. Am Montag dann unterrichtete dessen Vorstand seine Studierenden und Lehrkräfte ebenfalls per E-Mail vom Aus der Veranstaltung. Diese Nachricht liegt der HAZ vor. Acker geht demnach davon aus, dass der Reifen an seinem Wagen „mutwillig zerstochen“ wurde und dies „im Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion um sein Seminar steht“.

Konflikt um Seminar eskaliert seit Wochen

Der Asta und der studentische Fachrat Soziologie hatten das Seminar von Anfang an abgelehnt. Sie sprachen dem Polizeibeamten ab, die nötige kritische Distanz zu der Organisation einnehmen zu können. Für Fachrat und Asta ist nach ihrer Beurteilung die Polizei durch „strukturellen Machtmissbrauch, Rassismus und Rechtsextremismus“ geprägt. Für diese Ansicht wiederum gab es heftige Kritik unter anderem vom Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS). Selbst Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) schaltete sich ein und sprach von „haltlosen und ideologisierten Vorwürfen“. Erst am Wochenende meldete sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu Wort und lud AStA sowie Fachrat zur Debatte ein.

Wer hinter dem Angriff auf Ackers Wagen steckt, ist dagegen noch unbekannt. Die Polizei Hannover bestätigt auf HAZ-Anfrage lediglich, dass es den Vorfall am Wochenende gegeben habe. Derzeit würde geprüft, ob es sich um eine absichtliche Sachbeschädigung handle oder der Gegenstand im Reifen womöglich unverschuldet hineingeraten ist. „Die Ermittlungen dauern an“, sagt eine Sprecherin.

Von Peer Hellerling