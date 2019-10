Hannover

Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle zeigt Hannover am heutigen Donnerstag Flagge gegen Antisemitismus und Gewalt. Gleich zwei Aktionen sollen in der City ein Zeichen für Toleranz setzen. Um 18 Uhr beginnt ein interreligiöses Friedensgebet der Gruppe Religions for Peace in der Marktkirche. Dabei sprechen Vertreter der Kirchen sowie von jüdischen und muslimischen Gemeinden. „Mit Entsetzen und Zorn über die Brutalität und Menschenverachtung stehen wir vor einer neuen Herausforderung“, sagt der stellvertretende Stadtsuperintendent Thomas Höflich.

Um 19 Uhr beginnt dann eine Mahnwache am Kröpcke, zu der unter anderem die Deutsch-Israelische Gesellschaft, der Flüchtlingsrat, die Grüne Jugend und die Junge Union sowie die Falken und andere Gruppen aufgerufen haben. Die Mahnwache sollte eigentlich eine Stunde früher beginnen, wurde aber mit Blick auf das Friedensgebet in der Marktkirche verschoben. Gegen 19.30 Uhr sollen die Teilnehmer dann gemeinsam zum Mahnmal am Opernplatz ziehen. „Ein Zeichen gegen den Rechtsextremismus ist nach dem Anschlag in Halle dringender denn je“, sagt Sigmar Walbrecht vom Flüchtlingsrat.

Von Simon Benne