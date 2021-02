Hannover

Anlässlich des ersten Jahrestags des rechtsradikalen Terroranschlags am 19. Februar 2020 in Hanau haben am Freitagabend rund 740 Menschen in Hannover der Todesopfer gedacht. Das Bündnis „Ein Jahr nach Hanau“ hatte zum Gedenken aufgerufen. In ihm engagieren sich mehrere gewerkschaftliche und politische Organisationen. Die Teilnehmer wollten am Steintor auf ein weiterhin „menschenverachtendes Weltbild“ hinweisen, das gesellschaftlich noch immer nicht beseitigt werde. Ähnliche Gedenken fanden am Freitag deutschlandweit statt.

Tobias R. hatte vor genau einem Jahr abends mitten in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Anschließend tötete der 43-Jährige seine eigene Mutter und sich selbst. „Die Tat war Ausdruck dessen, wozu der grassierende Rassismus und der vorangetriebene Rechtsruck in diesem Land führt“, sagte Bündnissprecherin Nicole Emektas am Freitag. Während der Gedenkveranstaltung wurden die Namen der Opfer Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov erneut verlesen und eine Schweigeminute eingelegt. Zuvor hatte es einen großen Protestmarsch von Linden-Nord in die City gegeben.

„Tobias R. war kein irrer Einzeltäter“, sagte Dilan von der Jugend der türkisch-kurdischen DIDF. Die Demonstranten forderten umfassende Aufklärung. Die rassistischen Anschläge der vergangenen Jahre zeigten laut Dilan, „wie wichtig der Kampf gegen den Faschismus noch immer ist“.

Von Peer Hellerling