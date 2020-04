Hannover

Vier Wochen lang hatte Aha seine Wertstoffhöfe in Hannover und dem Umland wegen der Corona-Pandemie geschlossen – eine Entscheidung, die dem Abfallentsorger viel Kritik eingebracht hatte. Seit Mittwoch, 15. April, sind nun zehn Wertstoffhöfe und 51 Grüngutannahmestellen in der Region wieder geöffnet – und in den Gärten ist in der Zwischenzeit offenbar einiges an Abfall und Grünschnitt angefallen. Wer am Mittwoch einen der Werststoffhöfe ansteuerte, brauchte vor allem eines: viel Geduld. Bis zu zwei Stunden mussten Anlieferer warten, bis sie endlich Grünabfall und Sperrmüll loswerden konnten.

Aha verhängt Beschränkungen und Zugangsregeln

Um 9 Uhr machten die Höfe auf – und schon zu dieser Uhrzeit hatten sich lange Schlangen vor den Toren gebildet. Denn der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) ließ wegen der Corona-Krise nur eine begrenzte Anzahl an Autos auf die Höfe, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten. „Oberste Priorität haben die Infektionsprävention und die Verkehrssicherheit“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich.

Ähnlich wie bei den Baumärkten habe Aha daher Einlassbeschränkungen und Zugangsregeln aufgestellt, um die entsprechende Hygiene zu gewährleisten. Um die Anlieferer darüber zu informieren, verteilten Aha-Mitarbeiter Flyer, in den Zufahrten hingen Plakate: 1,5 Meter Mindestabstand, Treppen und Matten nur einzeln betreten, wenn möglich Handschuhe und Mundschutz tragen.

Vor dem Wertstoffhof an der Tiestestraße bittet ein Polizist die Autofahrer, beim Warten in der Schlange ihre Motoren abzustellen. Quelle: Clemens Heidrich

Bürgermeister regelt den Verkehr vor dem Wertstoffhof

Eine weitere Regel: Nur jede zweite Parkbucht auf den Wertstoffhöfen durfte genutzt werden. In der Folge führte das zu langen Schlangen vor den Annahmestellen – mit teils langen Staus. In Pattensen reichte die Schlange schon vor Öffnung des Wertstoffhofes 800 Meter weit zurück; die Autos standen bis zur Auffahrt zur Bundesstraße 443 und Bundesstraße 3.

In Sehnde mussten Anlieferer ebenfalls mehr als eine Stunde warten. Aus drei Richtungen fuhren die Autos auf den Wertstoffhof zu – und drohten die Einfahrt der Rettungswache am Borsigring zu blockieren. Um das zu vermeiden, schritt sogar der Bürgermeister persönlich ein: Olaf Kruse stellte sich mit einer Warnweste in die Auffahrt und ermahnte die Autofahrer, die Einfahrt frei zu halten. Hier waren auch Polizisten und Mitarbeiter der Stadt im Einsatz, um die Verkehrssituation zu regeln. Die meisten Anlieferer hatten sich jedoch auf eine lange Wartezeit eingestellt und blieben ruhig, was ein Verkehrschaos verhinderte.

Menschen wollen ihre Gartenabfälle entsorgen

Anders die Verkehrslage in Hannover-Südstadt: Kurz nach Öffnung des Wertstoffhofs in der Tiestestraße reichte die Schlange der Wartenden bereits rund 200 Meter weit bis zur Spielhagenstraße. Autofahrer, die nicht zum Wertstoffhof wollten, mussten sich in der engen Straße zwischen den wartenden Autos einerseits und parkenden Autos andererseits durchquetschen. Bei Gegenverkehr ging zeitweise nichts mehr. „Ich kann nicht verstehen, warum Aha gerade diesen Wertstoffhof wieder geöffnet hat“, sagte Jelena Nikoli, die mit ihrem Sohn Pavel Grüngut wegfahren wollte. Sie kommt aus Bemerode, der nächst gelegene Wertstoffhof im Döhrbruch hat allerdings geschlossen. „Dort wäre die Verkehrssituation viel besser gewesen“, sagte sie.

„Ich kann nicht verstehen, warum Aha gerade diesen Wertstoffhof wieder geöffnet hat“: Jelena Nikoli mit ihrem Sohn Pavel vor dem Werststoffhof in der Südstadt. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch Angelika Schönheit aus Kirchrode wäre lieber zum Döhrbruch gefahren. „Dort wäre auch viel mehr Platz gewesen“, sagte sie. Nun müsse sie ihre 35 Säcke mit Gartenabfällen in mehreren Fuhren in die Südstadt bringen. „Aber ich bin sehr glücklich, dass ich das jetzt überhaupt loswerde“, sagt Schönheit. Aus „lauter Langeweile“ habe sie seit drei Wochen das Moos in ihrem Garten beseitigt. „Jetzt kann die Bundesgartenschau kommen“, sagte sie.

35 Säcke Gartenabfälle: Angelika Schönheit muss mehrmals zum Wertstoffhof fahren, um alles loszuwerden. Quelle: Lisa Neugebauer

Klaus und Kerstin Fröhlich haben ebenfalls in ihrem Garten gearbeitet und standen am Mittwoch mit einem großen Anhänger vor dem Wertstoffhof. „Wir haben die grünen Säcke gleich darin gelagert, aber jetzt ist er voll“, sagte Kerstin Fröhlich. „Das fängt ja auch an zu gammeln, wenn man es noch länger liegen lässt.“ Auf die lange Wartezeit vor der Annahmestelle hatten sie sich eingestellt.

Klaus und Kerstin Fröhlich haben einen ganzen Anhänger voller Äste und Laub dabei. Über Ostern haben sie ihren Garten von allem Unrat beseitigt. Quelle: Lisa Neugebauer

Aha nimmt nur Sperr- und Gartenabfälle an

An der Ausfahrt des Hofs ärgerte sich Bernhard Schwarz darüber, dass er nicht alles losgeworden ist:„Man sieht ja gar nicht durch, was jetzt erlaubt ist und was nicht.“ Er sei vorher schon an der Deponie in Lahe gewesen. „Eine Stunde habe ich gewartet und durfte nichts abgeben“, beschwerte er sich. Seine alte Matratze sei er nun in der Südstadt losgeworden, ebenso die alte Farbe. Die Dachpappe musste er wieder mitnehmen.

Im Moment würden „ausschließlich Sperrabfälle und pflanzliche Gartenabfälle angenommen“, sagt Aha-Sprecherin Herich. Das seien die Abfälle, die besonders stark im Frühjahr anfielen, weil viele zu in dieser Zeit Haus und Garten ausmisten. „Die Entsorgung dieser beiden Abfallarten hilft den meisten Menschen in der Region Hannover im ersten Schritt“, sagte sie. Um den großen Andrang bewältigen zu können, „war es hier das Ziel, vorerst mit dem Angebot der Entsorgung der größten Abfallarten für Abhilfe zu schaffen“. Wer sich nicht daran halte, müsse daher seinen Müll wieder mitnehmen.

Diese Wertstoffhöfe haben geöffnet Insgesamt zehn Wertstoffhöfe und 51 Grüngutannahmestellen haben seit Mittwoch, 15. April, wieder geöffnet. Das sind die Wertstoffhöfe der Region Hannover, bei denen Privatpersonen Grüngut und Sperrmüll abgeben können: Hannover, Linden-Mitte: Schörlingstraße 3a, 30453 Hannover, geöffnet dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Hannover, Südstadt: Tiestestraße 10, 30171 Hannover, geöffnet dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Hannover– Lahe: Moorwaldweg 312, 30659 Hannover, geöffnet montags bis freitags 7 bis 16.30 Uhr und Sonnabend 9 bis 14 Uhr. Die Schadstoffannahme ist hier ebenfalls wieder geöffnet. Bissendorf: Auf der Haube, 30900 Wedemark, geöffnet dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Sehnde: Borsigring 45, 31319 Sehnde, geöffnet dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Pattensen: Ludwig-Ehrhard-Straße 22, 30982 Pattensen, geöffnet dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Garbsen: Heinrich-Nordhoff-Ring, 30826 Garbsen (Gewerbegebiet), geöffnet dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Gehrden: Nordstraße, 30989 Gehrden (Gelände der Pumpstation), geöffnet dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Wunstorf– Kolenfeld: Deponie Kolenfeld, 31515 Wunstorf, geöffnet montags bis freitags 7 bis 16.30 Uhr und Sonnabend 9 bis 14 Uhr. Burgdorf: Steinwedeler Straße, 31303 Burgdorf, geöffnet montags bis freitags 7 bis 16.30 Uhr und Sonnabend 9 bis 14 Uhr.

