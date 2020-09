Hannover

Gegner der Corona-Maßnahmen aus ganz Norddeutschland wollen heute in Hannover demonstrieren. Die Polizei rechnet mit rund 1000 Teilnehmern. Die Demonstranten wollen vom Waterlooplatz einmal quer durch die Stadt zum Georgsplatz ziehen. Dort soll die Abschlussveranstaltung stattfinden. Gewerkschaften, Parteien und Jugendorganisatoren rufen zum Protest gegen das Treffen auf. Die Polizeidirektion bereitet sich auf einen größeren Einsatz vor, der deshalb von Hannovers Polizei-Vizepräsidenten Jörg Müller geleitet wird.

Verkehrsteilnehmer müssen in Hannover mit Behinderungen rechnen

Zu dem Protest gegen die Corona-Bestimmungen rufen auch einige Querdenker-Gruppierungen auf. Die Gruppe Querdenken 711 aus Stuttgart war für die große Demo der Corona-Gegner vor knapp zwei Wochen in Berlin verantwortlich, die dann aus dem Ruder gelaufen war. Die Teilnehmer des Protestes am Sonnabend in Hannover treffen sich um 13 Uhr am Waterlooplatz. Von dort startet auch der Demonstrationszug durch die Innenstadt. Wegen des Aufmarsches muss in der City mit Behinderungen gerechnet werden.

Maskenpflicht für Protestierende in Hannover

Die Demo soll gegen 15.30 Uhr am Georgsplatz ankommen. Dort wollen sich die Teilnehmer mit einer zweiten Versammlung zum selben Thema zusammenschließen. Auf dem Georgsplatz soll auch die Abschlusskundgebung erfolgen. Dazu sind zahlreiche Redner und Musiker eingeladen.

Die Polizei hat den Teilnehmern am Demozug scharfe Auflagen gemacht. So besteht innerhalb des Aufzugs durch die Stadt Maskenpflicht. Bei der Abschlusskundgebung auf dem Georgsplatz dürfen die Teilnehmer nur dann ihren Mund-Nasen-Schutz abnehmen, wenn sie sich hinsetzen und den Abstand einhalten. Die Organisatoren haben gegen diese Auflagen vor dem Verwaltungsgericht Hannover Klage eingereicht.

Polizei rechnet mit rund 1600 Gegendemonstranten

Die Polizei hat es am Sonnabend auch mit zahlreichen Protesten gegen die Veranstaltungen der Gegner der Corona-Maßnahmen zu tun. Gewerkschaften, Parteien und Jugendorganisation haben an verschiedenen Stellen in der City Demonstrationen angezeigt. Die größte Gruppe trifft sich zwischen 12 und 18 Uhr unter dem Motto „Sie marschier’n mit Nazis und Faschisten“ am südlichen Ende des Opernplatzes. Insgesamt rechnet die Polizei mit rund 1600 Gegendemonstranten.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen hofft auf einen friedlichen Verlauf der Proteste in Hannover, ist dabei aber skeptisch. Da der Protest in Hannover sich gegen die Corona-Auflagen richte, müsse damit gerechnet werden, dass Teilnehmende bewusst die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase sowie die Mindestabstände missachteten, heißt es in einer Mitteilung der GdP. „Wer ,für die sofortige und vollständige Herstellung aller Grundrechte‘ eintritt, muss auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit seiner Mitmenschen wahren“, sagt GdP-Landeschef Dietmar Schilff.

Querdenken-Demo: „Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker“

Ähnliche Demonstrationen in den vergangenen Wochen und Monaten hätten sich außerdem immer mehr zu einem Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker sowie rechtsextrem und demokratiefeindlich gesinnte Menschen entwickelt. „Wer sich da nicht abgrenzt, kann hinterher nicht sagen, er habe nichts gewusst“, sagt Schilff.

Auch der Präsident des Verfassungsschutzes Niedersachsen, Bernhard Witthaut, sagte am Freitag, dass nach Auswertung der Berliner Demonstration nicht auszuschließen sei, dass sich vereinzelt auch Rechtsextremisten und Reichsbürger an der Demonstration gegen die Corona-Politik in Hannover beteiligen würden. „Aktuell können wir jedoch keine direkte Mobilisierung feststellen“, sagte Witthaut. „Ich hoffe natürlich, dass es friedlich bleibt.“

Witthaut appellierte an die Demonstrationsteilnehmer, darauf zu achten, in wessen Gesellschaft sie sich begeben. „Lassen Sie sich nicht zu Werkzeugen von Extremisten machen, die ganz anderes im Sinn haben als den Protest gegen die Corona-Maßnahmen“, sagte der Verfassungsschutzpräsident.

Die Polizeidirektion wird am Sonnabend die Bürger über die Geschehnisse in der City über den Kurznachrichtendienst Twitter informieren. Die Behörde twittert unter (@Polizei_H) mit dem Hashtag #h1209 über die Demonstrationen. Für Bürgerinnen und Bürger ist am Sonnabend ab 10.30 Uhr ein Servicetelefon unter der Nummer (0511) 1 09 60 80 geschaltet.

Von Tobias Morchner