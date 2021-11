Hannover

Rassismus und Diskriminierung sind für viele Menschen keine abstrakten Begriffe. Sie leiden darunter, weil sie aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe verächtlich gemacht werden. „Das ist Realität. Auch in Hannover“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) jetzt im Neuen Rathaus bei der Vorstellung des sogenannten A-Teams. Von nun an engagieren sich Ehrenamtliche an Schulen, an der Hochschule, an der Leibniz-Universität und in Einrichtungen wie dem Haus der Jugend gegen Rassismus und Diskriminierung vor Ort. Die Teams, bestehend aus Schülerschaft und Studierenden, sollen niederschwellig Gleichaltrigen helfen, sich zum Beispiel gegen Beleidigungen oder strukturelle Probleme zu wehren. „Wir wollen eine diskriminierungsfreie Stadt“, sagte Onay und dankte den jungen Menschen für ihren Einsatz.

Schüler helfen Schülern gegen Diskriminierung

Das A-Team bekam von Oberbürgermeister Belit Onay entsprechende Kleidung für den Einsatz an Schulen, Hochschulen und Universitäten. Quelle: Ilona Hottmann

Dabei helfen zum Beispiel Abdoulwadjid Abdoul und Fany Ngongang von der Humboldtschule. Sie sind nun Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt, können Fachleute vermitteln oder mit der Schulleitung das Gespräch zu suchen. „Es gibt Diskriminierung an Schulen. Wir wollen aktiv für eine bessere Lernumgebung sorgen“, sagte der 17-jährige Abdoul. „Ich finde es sehr gut, wenn wir Leuten helfen können“, sagte die 16-jährige Ngongang.

Was tun gegen Rassismus? Fachleute helfen Schülerschaft

In Workshops lernen die Teammitglieder in den kommenden Monaten, für Rassismus und Diskriminierung zu sensibilisieren und die richtigen Hilfsangebote zu machen. „Die Teams ersetzen aber keine klassischen Beratungen. Das ist auch nicht der Anspruch“, erklärt „Leinestern“-Preisträger Tchadarou Abdoul, der zum Koordinierungskreis gehört. Es gehe um den direkten Austausch auf Augenhöhe und um Netzwerke, die künftig helfen können, Rassismus und Diskriminierung entgegenzuwirken. „Wir hoffen auf eine Erfolgsgeschichte.“

Das Projekt wird vom Gesellschaftsfonds Zusammenleben (GFZ) finanziert. Die Idee der A-Teams entstand im Rahmen der Entwicklung des Lokalen Integrationsplanes der Stadt. Viele Ideen wurden dabei in den vergangenen zehn Jahren weiterentwickelt. „So geht es gar nicht mehr zentral um Fragen der Integration, sondern um Teilhabe“, sagte Onay. Das A-Team kann dabei helfen, allen Menschen diese Teilhabe an Bildungseinrichtungen ohne Diskriminierung zu ermöglichen.

Von Jan Sedelies