Antisemitischer Arzt aus Hannover-Bothfeld: Ärztekammer leitet berufsrechtliche Prüfung ein

Hannover

Die Ärztekammer Niedersachsen hat eine berufsrechtliche Prüfung gegen einen wegen antisemitischer Volksverhetzung verurteilten Arzt aus Hannover-Bothfeld eingeleitet. Der Strafbefehl gegen den Mann sei der Kammer bekannt, sagte Kammersprecher Thomas Spieker am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst. Wie die Sanktionen gegen den Mediziner aussehen könnten, ließ er offen, da die Ärztekammer keine Auskunft über interne Verfahren geben dürfe.

Gegen den Allgemeinmediziner und früheren AfD-Funktionär hatte das Amtsgericht Burgwedel einen Strafbefehl von 180 Tagessätzen erlassen. Die AfD hatte sich bereits beim Bekanntwerden des Falls von dem Mediziner distanziert. Der Arzt war zur Zahlung von sechs Monatsgehältern verurteilt worden.

Anzeige

Ärztekammer in Sorge über Zunahme populistischer Strömungen

Die Ärztekammer Niedersachsen dulde kein Unrecht in Form von Intoleranz und Ausgrenzung, betonte Spieker: „Rassismus und Antisemitismus dürfen sich in Deutschland nicht wiederholen.“ Die Kammer beobachte mit Sorge die Zunahme populistischer Strömungen. Ärzte gelobten beim Eintritt in den Beruf, die Patienten losgelöst von persönlichen Merkmalen wie Glaube, ethnischer Herkunft oder politischer Zugehörigkeit zu betrachten und zu behandeln. „Die Tendenz, Mitmenschen durch öffentliche Äußerungen aufgrund ihres Geburtslandes oder ihres Glaubens zu diskriminieren und zu beleidigen, widerspricht allen Grundsätzen des ärztlichen Selbstverständnisses.“

Weitere HAZ+ Artikel

Der Arzt war im November vom Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen sowie einem jüdischen Verein aus Berlin angezeigt worden. Beide werfen ihm vor, auf seiner privat betriebenen Homepage sowie in seinem Buch „Die neue Philosophie im 3. Jahrtausend“ Judenhass und antisemitische Verschwörungstheorien zu verbreiten. In dem Buch würden Politiker als „jüdische Arschkriecher“ bezeichnet. In einer anderen Passage sei von „schmarotzenden jüdischen und zionistischen Ratten“ die Rede.

Umstrittene Internetseite ist wieder online

Auf seiner Homepage zeigte der Mediziner bis Anfang Dezember unter anderem Foto-Collagen von jüdischstämmigen Politikern in Verbindung mit Totenköpfen oder Fäkalien. Bis zum Sommer befand sich die Homepage im „Wartungsmodus“. Inzwischen wagt der Arzt einen Neuanfang mit Corona-skeptischen Beiträgen.

In der Vergangenheit war es bereits zu Sanktionen gegen verurteilte Mediziner durch die Ärztekammer gekommen. Das Spektrum reicht dabei von Geldstrafen bis hin zu einem möglichen Entzug der Approbation durch den Niedersächsischen Zweckverband zur Approbationserteilung ( Nizza).

Nizza-Geschäftsführerin Meike Meyer-Wrobel sagte dem epd, bei einem Widerruf der Approbation komme es bei verurteilten Ärzten nicht auf die Höhe der Strafe an. Entscheidend sei vielmehr, ob die Verfehlung geeignet sei, die „Unwürdigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs“ festzustellen. Nach der aktuellen Rechtsprechung sei diese Unwürdigkeit anzunehmen, „wenn der Arzt durch sein Verhalten nicht mehr das zur Ausübung des ärztlichen Berufs erforderliche Vertrauen und Ansehen besitzt“. Dies komme bei einem „schwerwiegenden Fehlverhalten“ in Betracht.

Von epd