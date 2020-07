Hannover

Die Dokumentations- und Beratungsstelle für antisemitische Vorfälle in Hannover hat ihre Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, eine Gesamtübersicht antisemitischer Vorfälle in Hannover zu gewinnen und daraus Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Alle Menschen, die in Hannover antisemitische Erfahrungen – auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze – erleben oder beobachten, können sich ab sofort an die neu eingerichtete Stelle wenden und die Vorfälle melden. Die Stelle ist aus der Offensive gegen Antisemitismus der Landeshauptstadt hervorgegangen und wird aus städtischen Mitteln finanziert. Sie ist an der Hochschule Hannover angesiedelt.

Hinweise werden vertraulich behandelt

Die Dokumentations- und Beratungsstelle dokumentiert die Vorfälle und macht sie anonymisiert für die Öffentlichkeit sichtbar. Darüber sammelt die Dokumentationsstelle antisemitische Versammlungen und Internetseiten für das Stadtgebiet Hannover.

Alle eingehenden Hinweise werden vertraulich behandelt. Bei der Meldung eines Vorfalls zeigen die Mitarbeiter der Dokumentationsstelle Handlungsoptionen auf. Die Entscheidung, wie weiter verfahren wird, liegt bei den Betroffenen. Bei Bedarf vermittelt die Dokumentationsstelle für antisemitische Vorfälle den Kontakt zu weiteren Beratungsangeboten in Hannover.

Wer Kontakt aufnehmen will, kann das über das Meldeportal im Internet, report-antisemitism.de/ und über Kata Miszkiel-Deppe, Telefon (5011) 9296 3223, katarzyna.miszkiel-deppe@hs-hannover.de und Helge Regner, Telefon (0511) 9296 3145, helge.regner@hs-hannover.de

Von Mathias Klein