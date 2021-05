Hannover

Der Nahostkonflikt war in der vergangenen Woche wieder eskaliert. Gewalt forderte zahlreiche Tote. Auswirkungen waren auch in Hannover zu spüren. Mehrere Demonstrationen fanden statt. Leser und Leserinnen der HAZ diskutieren vor allem über den Antisemitismus, der sich dabei zeigte.

Leser Uwe Grunenberg: Gegen destruktive Kräfte wehren

Dieser Kommentar ist mutig! Aber er kommt zur rechten Zeit, am richtigen Platz und mit der richtigen Lautstärke. Wir alle wissen, wie kryptisch und maskiert der Antisemitismus in ganz unterschiedlichen Dosen sein Gift in der Gesellschaft versprüht. Es liegt an uns, ob wir die Chance, die uns die Weltgemeinschaft nach dem 8. Mai 1945 gegeben hat, weiterhin nutzen. Und ob wir unser neues Narrativ „Wer wir sind“ gegen alle destruktiven Kräfte verteidigen, die aus ganz unterschiedliche Gründen, das Rad der Geschichte in eine falsche Richtung drehen wollen. Uwe Grunenberg, Hannover

Leser Raimund Krupinski: Lieber mal laut „Danke“ rufen

Es ist beschämend, dass überwiegend arabischstämmige Migranten gegen Deutsche jüdischen Glaubens hetzen. Deutsche, die mit ihren Steuerzahlungen eben jene Demonstranten auch alimentieren. Deutsche, die zur Toleranz gegenüber Zuwanderern aufrufen. Was der Staat Israel macht, haben sie primär nicht zu verantworten. Ich empfehle daher, bei der nächsten Demonstration vor einer Synagoge keine Steine zu werfen, sondern mal ganz laut „Danke“ zu rufen. Dr. Raimund Krupinski, Hannover

Leser Ingo Kernbach: Kritik an Netanjahu ist kein Antisemitismus

Es ist beschämend für unsere Gesellschaft, dass heute das Wort „Jude“ in unseren Schulen und in manchen Wohnvierteln wieder als Schimpfwort, als Beleidigung gilt. Und dass im Windschatten der Debatte um importierten Antisemitismus auch wieder der urdeutsche Judenhass sein Haupt erhebt. Camoufliert als ultrareligiöses Christentum, als esoterische Querdenkerei oder zu finden in den kruden Gedankengebäuden bei Qanon. Da ist es völlig richtig, dass angesichts unserer Geschichte die Freundschaft mit Israel Staatsräson in Deutschland ist. Fatal ist aber, dass jeder, der hierzulande Netanjahu und seine Politik kritisiert, sich unverzüglich mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert sieht. Was bei dieser Reflexhaftigkeit fehlt, ist der Gedanke, ob eine Kritik an der Regierungspolitik Netanjahus nicht möglicherweise angebracht sein könnte. Oder doch zumindest erlaubt sein müsste. Das finden sogar unsere israelischen Freunde. Ingo Kernbach, Hannover

Leser Rainer Litten: Deutsch-jüdische Symbiose würdigen

Mit Recht hat Czollek „Assimilation“ als einen Begriff der Vergangenheit bezeichnet. Die gegenwärtige Gesellschaft übe einen solchen Zwang auf ihre Minderheiten nicht aus, sondern sei vielmehr radikal vielfältig. Die nostalgische Sehnsucht nach einer homogenen Gesellschaft wird in der Tat unerfüllt bleiben. Man wird freilich darüber streiten müssen, welcher Gemeinsamkeiten auch eine vielfältige Gesellschaft bedarf und ob das für alle verbindliche Grundgesetz diese ausreichend beschreibt. Die Geschichte der deutsch-jüdischen Vergangenheit wird indessen verkürzt und verfälscht, wenn man sie immer nur von ihrem Ende her, dem Genozid, erzählt.

Kann man sie nicht auch als einen Prozess beiderseitiger Akkulturation betrachten, also mit einem Begriff beschreiben, den Sakakushev-von-Bismarck für seine Gegenwart als gültig ansieht? Hiernach übernimmt der eine Elemente der Kultur des anderen, die durch die eigene Weltanschauung wiederum gebrochen werden. So gesehen war die deutsch-jüdische Symbiose der Vergangenheit eine Erfolgsgeschichte, auch wenn sie für die einen mit schwerer Schuld und für die anderen mit tödlichen Verlusten geendet hat. Wenn das ein Widerspruch ist, muss man ihn aushalten können. Rainer Litten, Hannover Vorsitzender des Fördervereins Gedenkstätte Ahlem

Leserin Hannelore Erdmann: Gegen Menschenrecht verstoßen

Am 13. Mai wird im Fernsehen gezeigt, dass in Hannover Türken auf die Straße gehen, israelische Flaggen verbrennen und Transparente tragen ,die den Tod aller Juden fordern. Herr Ministerpräsident Weil tut nichts,um diesem furchtbaren Geschehen radikal Einhalt zu gebieten. Unsere Regierung schaut tatenlos zu, wie Muslime Deutschland zu einem Naziland machen, wo Juden wieder Angst um ihr Leben haben müssen wie zu Hitlers Zeiten. Das macht auch mir furchtbare Angst. Für ein „Wehret den Anfängen“ ist es in diesem Deutschland lange zu spät!

Und dann lese ich heute in der HAZ, dass diese Demonstration nur aufgelöst wurde, weil die Demonstranten gegen das Infektionsschutzgesetz – sprich Abstand und Maskenverweigerung – verstoßen haben. Nein, diese Demonstranten haben gegen das Menschenrecht verstoßen. Für mich unfassbar! Hannelore Erdmann, Hannover

Leser Matthias Sesselmann: Gesellschaft hat den Maßstab verloren

Fassungslos steht man heute vor einer breiten antisemitischen „Mischfront“: Radikale Angehörige des Islam, deutsche Neonazis, bürgerliche Corona-Leugner, darunter Esoteriker, Pseudochristen und Linke, hetzen zusammen mit gewaltbereiten Jugendlichen hemmungslos gegen Juden. Wieder macht das schreckliche Wort der angeblichen jüdischen Weltverschwörung die Runde. Hat man den Völkermord an Juden im Dritten Reich vergessen? Längst überwunden geglaubte verbrecherische Naziansichten tauchen massiver denn je wieder auf. Man fährt unreflektiert auf dem neuen Label „Corona-Leugner und Verschwörungsideologien“. „Bücher fasse ich nicht mehr an, die Wahrheit finde ich nur im Internet“, ist oft zu hören.

Die gewaltbereite Wut großer Teile unserer Gesellschaft gegenüber den hier lebenden Juden stellt die Obrigkeit vor große Probleme. Demokratie und Justiz sind auf eine solch drastische Entwicklung nicht vorbereitet. Es fehlen auch schlichtweg die technischen Mittel, um konsequent eingreifen zu können. Unserer Gesellschaft ist offensichtlich der Maßstab abhanden gekommen. Meiner Meinung nach liegt es an der allgemeinen Gottesferne. Jesus Christus starb stellvertretend für die Schuld und Krankheit der Menschheit und lehrte die Feindesliebe. Diesen Maßstab konnte ich für mich entdecken. Matthias Sesselmann, Hannover

Leserin Heidi Heinemann: Keine Toleranz für Antisemiten

Warum werden die Demogruppen nicht benannt, und dadurch der juden- und israelfeindliche Mob aus seiner Anonymität geholt ? Es hört sich so gut an: „Wir dürfen den Hass in Niedersachsen nicht zulassen.“ Aber sind es nicht die Früchte, die jetzt offensichtlich werden – durch Toleranz gegenüber bestimmten Gruppen, die ihren Antisemitismus offen austragen durften? Heidi Heinemann, Hannover

Leser Dieter Weber-Klukkert: Ursache des Konflikts nicht vergessen

Bei der Berichterstattung über die von beiden Seiten angeheizten Kämpfe mit vielen Toten und Verletzten wird meines Erachtens zu wenig auf die Ursache dieses Konfliktes hingewiesen: die von Israel geplante Zwangsräumung von Häusern palästinensischer Familien im besetzten Ost-Jerusalem im Stadtteil Scheich Dscharrah . Dagegen haben Palästinenser vor der Al Aqsa-Moschee protestiert, einer der heiligsten Stätten des Islam.

Die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel im Sechstagekrieg 1967 wurde von der Staatengemeinschaft bis heute nicht anerkannt , der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedete mehrere Resolutionen, die die Annexion verurteilen. Auch die Europäische Union hat 2012 die israelische Siedlungspolitik im Ostteil Jerusalems verurteilt. Mit der völkerrechtswidrigen Besetzung Ost-Jerusalems schuf Israel einen weiteren Konfliktherd im Nahen Osten. Seit der Annexion hat Israel im Ostteil der Stadt 200 000 Bürger angesiedelt. Die UN-Menschenrechtskommission forderte Israel auf, auf die Zwangsräumungen zu verzichten, da sie gegen internationales Recht verstießen. Dr. Dieter Weber-Klukkert, Laatzen

