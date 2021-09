Acht Jahre hat Schriftstellerin Antje Rávik Strubel an ihrem neuen Roman „Blaue Frau“ gearbeitet. Sexuelle Gewalt an Frauen ist ein großes Thema. Zwischendurch war sie so wütend, dass sie nicht weiter arbeiten konnte. Am Mittwoch, 29. September, liest sie im Literaturhaus Hannover.