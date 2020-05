Hannover

Wer Elterngeld beantragt, muss in Hannover viel Geduld mitbringen, so viel ist klar. Eltern haben sich wiederholt beschwert, dass sie mehrere Wochen und sogar Monate warten mussten, bis ihre Anträge bearbeitet wurden. Um die Aktenstapel ungestört abarbeiten zu können, schottet sich die Elterngeldstelle in dieser Woche von Montag, 11. Mai, bis Freitag, 15. Mai, vom üblichen Kundenverkehr ab – bereits zum vierten Mal innerhalb weniger Monate. Und dabei bleibt es nicht. Erst im Sommer, so teilt die Stadt auf Nachfrage der HAZ mit, sollen die gesamten Rückstände abgearbeitet sein, „um wieder den gewohnt guten Service bieten zu können“.

Eltern geraten in finanzielle Schwierigkeiten

Eltern berichteten, dass sie aufgrund der langen Bearbeitungszeiten in Schwierigkeiten geraten seien. Laufende Kosten überstiegen die finanziellen Möglichkeiten, sodass Eltern von Erspartem leben mussten. „Wir hatten mit einer zeitnahen Bearbeitung des Antrags gerechnet und mit einer pünktlichen Zahlung des Elterngelds“, erzählte eine Mutter kürzlich.

Die Stadt zog die Reißleine und schaltete um auf Notbetrieb. Für insgesamt drei Wochen im Dezember, Januar und März schloss die Elterngeldstelle für den Kundenverkehr. Gleiches geschieht in dieser Woche. Eine intensive Beratung könne nicht stattfinden, heißt es. Anträge könnten bei der Information des Fachbereichs in der Spinnereistraße 3 abgegeben werden. Für telefonische Rückfragen stehen die Mitarbeiter Dienstag von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 12 bis 15 Uhr zur Verfügung. Damit soll den Beschäftigten genug Zeit und Ruhe verschafft werden, den Anstragsstau abzuarbeiten.

Amt ist mit Arbeit mehrere Monate im Verzug

Die Elterngeldstelle ist mit ihrer Arbeit mehrere Monate im Verzug. „In den vergangenen Schließwochen konnte der Antragsrückstau um jeweils einen Monat verkürzt werden“, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Dennoch konnten nicht alle Rückstände aufgearbeitet werden. Möglicherweise werde die Stadt also noch einmal auf die „gut geeignete Methode“ zurückgreifen und Mitte Juni die Elterngeldstelle abschotten.

Antragsänderungen durch Corona-Krise

Die Gründe für die Not im Amt sind vielfältig. Zum einen haben Eltern jetzt im Zuge der Corona-Pandemie veränderte Anträge eingereicht, etwa weil sie Kurzarbeitergeld beziehen. Zum anderen mussten die Behördenmitarbeiter in der Corona-Krise ihre Kinder zu Hause betreuen und dadurch ihre Arbeitszeit einschränken. Und noch immer sind Stellen in der Behörde vakant. „Wir gehen davon aus, dass im Sommer 2020 alle Stellen im Sachgebiet Elterngeld besetzt sein werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Nachwuchskräften angedacht“, sagt Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya. Aktuell würden ehemalige Mitarbeiter aushelfen, die noch über das nötige Wissen verfügten.

