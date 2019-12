Hannover

Möglicherweise hätte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hier lieber einen Sozialdemokraten begrüßt. Oder noch vor Monaten sogar fest damit gerechnet. Doch die SPD war bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover Ende Oktober schon in der ersten Runde rausgeflogen – und nun kam ein Grüner zum Antrittsbesuch in die Staatskanzlei: Belit Onay.

Ein Kennenlernen war die Begegnung für die beiden Männer nicht, wie auch Stephan Weil in Instagram- und Twitter-Mitteilungen klarstellte: „Wir kennen uns aus der gemeinsamen Arbeit im hannoverschen Rat –ich war ja auch mal OB in Hannover – und im niedersächsischen Landtag“, schreibt Weil, der von 2006 bis 2013 hannoversches Stadtoberhaupt war und seither Ministerpräsident ist. In diesen Jahren waren Onay und Weil die meiste Zeit Bündnispartner. Erst seit 2017 gehören sie im Landtag gewissermaßen verschiedenen Lagern an: Weil regiert, Onay saß in der Opposition.

Also alles auf Streit gepolt in der Staatskanzlei? Nö, konnte Weil seine Follower beruhigen: „Wir werden gut miteinander auskommen“, schreibt der Ministerpräsident. Was allerdings zwischen den beiden besprochen wurde, darüber schweigen die beiden.

Das ist der Twitter-Post von Stephan Weil

Von Heiko Randermann