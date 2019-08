Hannover

Ein 21-Jähriger prügelt zunächst auf den Hund seiner Lebensgefährtin ein und dann auch noch auf die Frau – nicht einmal das gemeinsame Kind in ihrem Arm kann ihn davon abhalten. Doch damit nicht genug: Nach einem Platzverweis versucht der Mann gewaltsam in die Wohnung des Nachbarn einzudringen, wo sich die Frau versteckt hatte. Der 21-Jährige drohte, seine Freundin „plattzumachen.“ Für diese Taten wurde der Angreifer nun vor dem Amtsgericht Hannover zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt – ohne Bewährung.

Angeklagter schlägt Frau während sie Säugling auf dem Arm hält

Alles begann mit einem bellenden Hund: Der Hund habe ihn einfach genervt, erklärte Verteidiger Martin Möller für den geständigen Angeklagten. Unter den Schlägen urinierte der Schäferhund-Labrador-Mischling vor Angst in die Wohnung. Als seine Lebensgefährtin das Tier in Schutz nehmen wollte, attackierte er auch dir Frau: Er trat ihr gegen die Beine und schlug sie mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Angeklagte sei einfach „ausgetickt“, als er von seiner Freundin geschubst worden sei, erklärte Verteidiger Möller.

Vor dem Angeklagten flüchtete die Frau ins Badezimmer, wo sie die Polizei rief. Sie sei ihm mit dem Säugling auf dem Arm und dem Hund an der Leine im Treppenhaus entgegen gestürmt, schilderte ein Polizist als Zeuge die Situation. Der Angeklagte habe danach zwar die Tür der Wohnung geöffnet und sich Handfesseln anlegen lassen, erklärte ein anderer Polizist. Als er ihn dann aber aus der Wohnung geführt habe, habe der 21-Jährige wie von Sinnen nach der Frau geschrien, die derweil in einem Rettungswagen versorgt wurde.

Angeklagter soll erhebliche Brutalität an den Tag gelegt haben

„Ich habe große Fehler gemacht. Ich habe mein Leben kaputt gemacht“, erklärte der Angeklagte unter Tränen. „Sie haben hier eine erhebliche Brutalität an den Tag gelegt“, sagte Richter Burkhard Littger. Der aus Syrien stammende Angeklagte, der seit drei Jahren in Deutschland lebt, hat schon mehrere Straftaten begangen. Aktuell sitzt er hinter Gittern, da die Bewährung in einer anderen Sache widerrufen worden war. Auch in diesem Fall verweigerte Littger die Bewährung. „Hoffentlich können Sie ihrem Leben eine neue Wendung geben. Doch hier müssen Sie schlichtweg durch“, gab der Richter dem 21-Jährigen noch mit auf den Weg.

Von Alina Stillahn