Homeoffice und Homeschooling ohne Internet? Undenkbar, doch für Anwohner in der Brabeckstraße ist dieses Problem bereits seit Ende November Alltag. Bei den aktuellen Bauarbeiten in der Brabeckstraße in Kirchrode wurde im Herbst anscheinend ein Kabel beschädigt, vermutlich als Straßenlaternen versetzt werden mussten. Seitdem haben die Anwohner Störungen beim Internet und Fernsehen, teilweise auch beim Telefonieren.

Derzeit behelfen sich Anwohner wie die Vodafone-Kundin Kathrin Marahrens mit Internet-SIM-Karten, die ihnen vom Telefonanbieter gestellt werden. „Meine Tochter und ich müssen für die Arbeit und die Schule von Zuhause aus an Zoom-Meetings teilnehmen, da reicht das Datenvolumen der SIM-Karten nicht lange“, sagt die Mutter. Um die Karte aufladen zu lassen oder Neues über die Situation zu erfahren, muss sie deshalb viel Zeit in der Telefonwarteschleife verbringen. Das kostet Zeit und Nerven. Wie ihre Nachbarn hofft sie seit Monaten auf Abhilfe. „Wir werden immer vertröstet“, sagt ihr Mitbewohner Knut Böhme.

Wann können Reparaturen beginnen?

„Vodafone hat eine lokale Einschränkung in seinem Kabelglasfasernetz im Bereich der Brabeckstraße in Hannover“, bestätigt Vodafone-Sprecherin Heike Koring auf HAZ-Anfrage. Davon betroffen seien sechs Vodafone-Kunden, die vorübergehend nicht das Kabel-TV empfangen, das Breitband-Internet nutzen und im Festnetz via Kabelglasfasernetz telefonieren können. Die Ursache sei ein Defekt an einem Kabel im Erdreich. „Um die Störung zu beheben, sind Tiefbauarbeiten notwendig, die aufgrund der örtlichen Verhältnisse in der Planung und Ausführung sehr aufwendig und zudem von Seiten der Behörden genehmigungspflichtig sind“, sagt Koring. Das Problem: Die Schadenstelle befindet sich im Bereich der bereits bestehenden Baustelle.

Auch der Stadtverwaltung ist das Störungsproblem bekannt, wie Stadtsprecherin Michaela Steigerwald auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt. Die Reparatur einer Schadstelle bedürfe keiner Genehmigung, so Steigerwald. „Unsere Bauleitung hat gegenüber des Telekommunikationsunternehmens kontinuierlich signalisiert, dass die Schadensbehebung grundsätzlich möglich ist“. Ganz ohne Genehmigung habe man nicht tätig werden können, weil der Verkehr während der Bauarbeiten umgeleitet werden müsse, sagt Heiko Koring von Vodafone. Es sei nun aber möglich, dazu einen Termin zu veranlassen. „Es geht bald los“, so die Vodafone-Sprecherin. Sobald die Witterungsverhältnisse es zulassen, wolle man die Tiefbauarbeiten zur Reparatur beginnen.

Störung trotz Reparaturen

Der Telekom, deren Kabel dort ebenfalls verläuft, ist das Problem auch bekannt. Telekom-Sprecher Stephan Althoff vermutet, dass das Problem auf eine „Kabelbeschädigung gegenüber dem Haus Brabeckstraße 5“ zurückzuführen sei. „Verursacht wurde der Schaden im Herbst 2020 durch die von den Stadtwerken Hannover beauftragte Firma Elektro Stiller“, teilt Althoff auf Anfrage dieser Zeitung mit. Betroffen seien damals die Anschlüsse der Brabeckstraße 1 und 3 gewesen. Der Schaden sei am 27. Oktober von einer von der Telekom beauftragten Firma repariert worden. Aber schon kurze Zeit später traten erneut Störungen auf, wie die Anwohner berichten. „Wir haben seit der Kabelfehlerbeseitigung im Herbst von Vodafone keinerlei Störungsmeldungen bekommen, die eine weiter bestehende Beeinträchtigung des Anschlusses aufzeigen“, so Althoff. Am Freitag, 5. Februar, hat die Telekom Tiefbauarbeiten durchgeführt, um die Störung zu beheben.

„Leider besteht das Problem noch immer“, sagt Anwohner Knut Böhme. Er vermutet die Störungsstelle zwischen Hausnummer 3 und 5. „Die Störungen traten anfangs jedes Mal auf, wenn über diese Stelle ein Bus gefahren ist“, sagt der 1&1-Kunde. Genau über diese Stelle wird der Verkehr auf einer Einbahnstraße aufgrund der aktuellen Bauarbeiten geleitet. Insgesamt sind die Bauarbeiten an der Brabeckstraße bis Ende des Jahres geplant. Aufgrund der Pandemie hatte sich der Baubeginn verzögert.

„Unser Bauabschnitt soll bis Ende März fertig werden, aber es kann eh erst weitergehen, sobald die Witterungsverhältnisse mitspielen“, sagt der Anwohner. Im Vorfeld wurde den Anwohnern im Rahmen der aktuellen Bauarbeiten ohnehin mitgeteilt, dass sie im betroffenen Bereich zwischen Tiergartenstraße und Ernststraße mit einer Vollsperrung rechnen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob das Problem durch die ausstehenden Reparaturarbeiten von Vodafone gelöst wird.

