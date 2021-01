Isernhagen-Süd/Bothfeld

Birgit Weis wirkt verzweifelt. Seit dem 22. Juni 2020 ist die Kugelfangtrift Richtung Sutelstraße wegen Bauarbeiten eine Einbahnstraße – zum Leidwesen der Anwohner der Schäfertrift in Isernhagen-Süd, zu denen Weis gehört. Um den Schleichverkehr, der wegen der Baustelle entstanden ist, einzudämmen, wurde die Straße An den Hilligenwöhren bereits künstlich verengt, es gibt dort neue Begrenzungslinien und Schilder mit dem Hinweis „Ortsgeschwindigkeit 50 km/h“.

Doch all das habe laut Weis nichts gebracht. Dem Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide schilderte sie in seiner jüngsten Sitzung, dass die Verengungen umgefahren werden. Zudem würden sich die Autofahrer auch nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und Begrenzungslinien ignorieren. „Die Straße ist an sich nicht für so viel Verkehr gemacht“, klagt sie.

Politiker im Bezirksrat machen wenig Hoffnung: „Mit dem Latein am Ende“

Birgit Weis bittet den Bezirksrat um weitere Unterstützung und übergab Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg ( SPD) eine Liste mit 40 Unterschriften. Die Schäfertrift sei 4,50 Meter breit und habe weder einen Rad-, noch einen Gehweg. Trotzdem werden Fußgänger oder Radfahrer „permanent beschimpft“, wenn sie die Straße nutzen. Allerdings machten ihr die Politiker wenig Hoffnung auf eine Veränderung. „Wir würden Ihnen alle gerne helfen. Aber wir sind so ein bisschen mit unserem Latein am Ende“, sagt Christopher Steiner, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Der gute Wille sei da, aber die Möglichkeiten nicht.

Infra teilt mit: Einrichtung einer Einbahnstraße nicht sinnvoll

Aus einer Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen im Oktober 2020 gehe hervor, dass laut der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) die temporäre Anordnung eines Einbahnstraßensystems in dem Wohngebiet nicht sinnvoll sei. „Hierdurch wird lediglich der Verkehr auf andere Straßen verlagert. Das Ziel, weniger Verkehr im Wohngebiet zu haben, wird hierdurch nicht erreicht“, teilte die Infra damals mit.

Die Ursache für den Schleichverkehr: An der Kugelfangtrift wird ein Hochbahnsteig gebaut – deshalb rollt der Verkehr dort vorübergehend Einbahnstraße nur in eine Richtung. Quelle: Samantha Franson

Des Weiteren habe die Infra gemeinsam mit der Stadt Hannover in den Sommerferien und vor den Herbstferien eine Verkehrszählung durchgeführt. Dabei sei an den Hilligenwöhren eine Verkehrszunahme von 6 Prozent gegenüber einer Vergleichszählung aus dem Jahr 2014 festgestellt worden. Im Fasanenbusch sei ein Plus von 17 Prozent gemessen worden.

„Das ist keine große Differenz“, findet Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg ( SPD). Zudem seien die Arbeiten für den Bau des Hochbahnsteigs Bothfelds spätestens in einem Dreivierteljahr abgeschlossen – und damit auch die Sperrung der Kugelfangtrift Richtung Sutelstraße aufgehoben.

Anwohner fordern langfristige Planung

Doch diese Antwort reichte Weis nicht aus: „Es kann doch nicht sein, dass erst ab 17 bis 20 Prozent Zunahme etwas gemacht wird!“ Sie forderte eine langfristige Planung, auch im Bezug auf das Neubaugebiet „ Gartenstadt Nord“. Es solle für Autofahrer die Durchfahrt unattraktiv gemacht werden, meint sie.

Grunenberg erklärte, dass es im Augenblick aber keine Alternativen gäbe, den Verkehr einzudämmen. Falls die Anwohner noch weitere Ideen hätten, könnten sie sich gerne bei den Politikern melden. „Es sollen aber noch mal Messungen durchgeführt werden. Das Thema ist nicht erledigt“, versicherte der Bezirksbürgermeister – erklärte aber auch, dass ihre Wünsche wahrscheinlich nicht erfüllt werden.

