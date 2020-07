Hannover

Straßenprostituierte in Hannovers Steintorviertel machen den Anwohnern zunehmend zu schaffen. Seit rund acht Wochen beobachten die Bewohner rund um den neu gestalteten Marstall eine Zunahme der Frauen, die Männern ganz unverhohlen sexuelle Dienstleistungen anbieten. „Sind sich Freier und Prostituierte einig geworden, verschwinden sie entweder in einem Hauseingang oder in der öffentlichen Toilette auf dem Platz“, sagt Susanne König von der Bürgerinitiative Hannover-Mitte. Der Verein kümmert sich seit geraumer Zeit um die Belange der Anwohner des Steintorviertels.

Kondome und benutzte Taschentücher liegen überall herum

Rund zehn Frauen gehen derzeit in dem Rotlichtviertel, in dem die Bordelle wegen der Corona-Bestimmungen noch immer geschlossen sind, ihrer Arbeit auf der Straße nach. Tendenz steigend. Am anderen Morgen sind die Auswirkungen der Arbeit der Frauen auf der Straße nicht zu übersehen. „Überall liegen benutzte Kondome oder Taschentücher herum, es stinkt nach Urin und Kot, weil die Toilette ja oft für andere Dinge genutzt wird“, sagt König. „Die Frauen sprechen schonungslos jeden Mann an, der durch das Viertel geht. Wer sie abwimmelt, wird von ihnen beschimpft“, sagt Schneider Ralf Schmidt, der sein Geschäft am Marstall hat.

Anzeige

Keine verbotene Handlung

Illegal ist die Tätigkeit der Frauen nach Angaben des Unternehmerverbandes Erotikgewerbe Deutschland mit Sitz in Hannover nicht. Eigene ausgeübte Prostitution sei nach der Corona-Verordnung nicht mehr verboten, sagt Verbandssprecher Holger Rettig. „Was dort jetzt im Steintor allerdings passiert, ist definitiv nicht im Sinn des Prostituiertenschutzgesetzes“, fügt Rettig hinzu. Die Regelung trat 2017 in Kraft und beinhaltet unter anderem regelmäßige, verpflichtende Gesundheitsberatung für die Frauen und eine Kondompflicht für die Freier. Rettig sieht angesichts der Situation im Steintor Handlungsbedarf. „Die Politik müsste sich endlich dazu durchringen, die Bordellbetriebe wieder zuzulassen. Dort wären Kontrollen einfacher und der Schutz der Frauen gewährleistet“, sagt der Verbandssprecher.

Weitere HAZ+ Artikel

Polizei hat bereits illegales Bordell geschlossen

Die Polizeidirektion Hannover war am Dienstag nicht in der Lage, sich zu der Situation am Steintor zu äußern. Dabei wissen die Beamten um die Probleme dort. Vor wenigen Wochen hatte eine Streife die Cherie-Bar in dem Viertel geschlossen, weil der Betreiber den Straßenprostituierten illegal Zimmer für ihre Dienstleistleistungen vermietet hatte. „Mit der Schließung der Bar hat sich allerdings nichts geändert“, sagt Anwohnerin König. Inzwischen gebe es sogar eine Art Frühwarnsystem. „Wenn die Polizei in der Nähe ist, kommt einer der Dealer zu den Frauen gerannt und sagt ihnen Bescheid“, sagt König. Kontrolliere die Polizei dann die Frauen, erhielten die Beamten immer die gleiche Antwort. „Sie sagen dann, sie gingen spazieren und das sei schließlich erlaubt“, sagt König.

Lesen Sie auch:

Von Tobias Morchner