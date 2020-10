Hannover

Die Stadt Hannover will in einem Teil der Südstadt Anwohnerparkzonen einrichten, um den Bewohnern des Quartiers die Suche nach einem Parkplatz zu erleichtern. Viele Pendler von außerhalb, aber auch Besucher von Veranstaltungen parken in der Südstadt – von hier sind Veranstaltungsorte wie zum Beispiel das Stadion oder der Schützenplatz gut zu erreichen. Die Verwaltung plant nun, den Bereich westlich der Hildesheimer Straße und nördlich der Geibelstraße in unterschiedliche Parkzonen aufzuteilen.

Südlich der Geibelstraße und östlich der Hildesheimer Straße soll hingegen alles so bleiben, wie es ist. Ziel der Strategie ist es, die wenigen Parkplätze in dem besiedelten Quartier für Anwohner zu reservieren und Besucher zu ermuntern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad anzureisen.

Für Besucher gilt: Parkschein oder Parkscheibe

In einigen Bereichen, zum Beispiel entlang der Hildesheimer Straße, muss nach den Plänen der Verwaltung jeder Autofahrer, ob Bewohner oder Besucher, ein Parkticket aus dem Automaten ziehen. Auf anderen Straßen, etwa der Meterstraße und der Alten Döhrener Straße, gilt ein Mischprinzip: Anwohner dürfen ihr Auto für unbegrenzte Zeit abstellen, Besucher für zwei bis zweieinhalb Stunden, je nach Straße. Sie müssen dafür keine Gebühr bezahlen, sondern nur ihre Parkscheibe platzieren.

Dieses Mischprinzip gibt es noch abgewandelt, etwa auf der Maschstraße: Anwohner zahlen nichts, Besucher müssen einen Parkschein kaufen. Zudem sieht die Stadt reine Anwohnerparkzonen vor, etwa auf der Wiesenstraße. In solchen Straßen dürfen künftig nur Anwohner parken.

Sollten die Pläne umgesetzt werden, brauchen die Bewohner Anwohnerparkausweise. Für ein halbes Jahr müssen sie 15,30 Euro bezahlen, ein Jahr kostet 30,70 Euro, ein Zweijahresticket 61,40 Euro. Nur wer seinen Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Parkzone hat, darf einen Ausweis beantragen. Der Schein berechtigt nicht dazu, auf einem bestimmten Stellplatz zu parken, sondern nur in der ausgewiesenen Zone.

Kritik aus der Politik

Auch wenn das Thema in der vergangenen Bezirksratssitzung nicht behandelt wurde – schon jetzt gibt es Kritik. Die Grünen kündigten bereits Änderungswünsche an. Es gebe zu viele Straßen, auf denen lediglich eine Parkzeitbeschränkung gelte, ohne dass Gebühren erhoben werden, sagte Grünen-Fraktionschef Oliver Kluck. Eigentlich solle die Parkraumbewirtschaftung nach seiner Ansicht auch dazu dienen, ein bisschen Geld in die Stadtkasse zu spülen – insbesondere nach Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung.

Die Stadt rechnet damit, dass Anwohnerparkzonen in der Südstadt kostendeckend wären. Es müssten Schilder und Parkautomaten aufgestellt werden. Außerdem müssten Politessen in der Südstadt eingesetzt werden, außerhalb deren Arbeitszeiten der städtische Ordnungsdienst. Den zusätzlichen Personalaufwand für die Bereiche in der Südstadt hat die Verwaltung mit rund 350.000 Euro berechnet.

Politessen sollen kontrollieren

Der Erfolg der Anwohnerparkzonen hänge im Wesentlichen von deren Überwachung ab, schreibt die Verwaltung. „Eine regelmäßige Kontrolle und ein einheitliches Verfahren gegen verkehrsbehördliche Anordnungen sind unabdingbar, um die Wirksamkeit der Maßnahme sicherzustellen“, heißt es weiter in dem Papier. Das Thema soll bei der nächsten Sitzung des Stadtbezirksrats am 11. November beraten werden. Beginn im Ratssaal im Rathaus ist um 18 Uhr.

Von Mathias Klein